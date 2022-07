/사진제공=롯데시네마

롯데시네마에서 그룹 세븐틴 월드투어 공연 라이브 뷰잉을 진행한다.25일 롯데시네마는 "오는 8월 21일 'SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - HOUSTON' 공연을 라이브 뷰잉을 통해 상영한다"고 밝혔다.'SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]' 공연은 2년 반 만에 펼쳐진 세븐틴의 세 번째 월드투어로 많은 팬의 관심을 받고 있다.지난 6월 서울 공연을 시작으로 진행한 'SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]'은 다양한 도시에서 개최될 예정이며, 이번 롯데시네마에서는 휴스턴에서 진행되는 공연이 상영될 예정이다.롯데시네마는 관람 고객 대상에게 포스트 카드 굿즈를 증정하는 이벤트도 준비했다. 앞면은 'SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] – HOUSTON : LIVE VIEWING' 포스터가 디자인되어 그 의미를 더했다.롯데시네마 관계자는 "영화관 대형 스크린에서 상상 그 이상의 퍼포먼스와 다채로운 매력의 세븐틴을 만나볼 수 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr