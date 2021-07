데뷔 5주년 기념

열정 가득 공연 현장

역동적 퍼포먼스

'블랙핑크 더 무비' / 사진 = CJ 4D PLEX 제공

걸그룹 블랙핑크의 데뷔 5주년 기념 영화 '블랙핑크 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)'가 오는 8월 4일 개봉을 앞두고 멤버 4인의 진심과 심장이 터질 듯한 공연 현장의 열기를 가득 담은 예고편을 공개했다.예고편에서는 데뷔 5주년을 맞은 블랙핑크 멤버들이 "인생에서 가장 행복한 시간들이었어요", "아직까지도 계속 새로운 것을 실험하는 과정이에요", "무대에서 공연하는 것이 정말 최고의 순간 중 하나인 것 같아요"라고 벅찬 소감을 전하는 모습을 볼 수 있다. 또 핑크빛 라이트로 가득한 객석과 무대 위 역동적인 블랙핑크의 퍼포먼스가 어울려, 마치 공연장 한가운데에 들어선 듯한 열기를 제대로 느낄 수 있다.'블랙핑크 더 무비'는 4명의 멤버와 팬덤 블링크를 비롯한 전 세계 K-POP 팬들이 '+1'이 되어 완성한 글로벌 그룹 블랙핑크의 데뷔 후 5년과 무대를 담은 영화다. 그동안 공개되지 않았던 각 멤버의 개성에 꼭 맞는 세트장에서 펼쳐지는 색다른 모습과 스페셜 인터뷰, 그리고 10여 곡이 넘는 히트곡 무대들을 선보인다. 특히 현장감을 극대화해 재편집된 2021년 'THE SHOW' 및 2018년 'IN YOUR AREA' 공연 실황 장면은 마치 팬미팅과 콘서트 현장을 동시에 스크린으로 옮겨온 듯한 감동을 전 세계 팬들에게 전할 예정이다. 일반관인 2D를 포함해 스크린X와 4DX, 4DX 스크린까지 다양한 포맷으로 상영돼, 공연에 목말랐던 팬들에게 콘서트를 뛰어넘는 감동을 약속한다.한편 '블랙핑크 더 무비'는 오는 8월 4일 개봉 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr