CGV의 첫 상설 자동차 극장 'CGV DRIVE IN 스퀘어원'이 오픈한다. / 사진제공=CGV

도심 속 편리하게 이용 가능한 CGV의 첫 상설 자동차 전용 극장이 오는 25일 문을 연다.CJ CGV(대표이사 허민회)는 인천 연수구에 위치한 스퀘어원 인근 부지에 차량 100여대 수용 규모의 'CGV DRIVE IN 스퀘어원'을 연다고 23일 밝혔다. CGV가 선보이는 첫 상설 자동차 극장으로 도심 속에 자리잡고 있어 접근성이 좋다. CGV DRIVE IN 스퀘어원의 스크린 오른편에는 산책할 수 있는 승기천 둘레길이 연결돼 있어 영화관람 전 산책하는 여유도 즐길 수 있다. 가로 20m, 세로 8.3m 크기의 스크린을 통해 하루 두 차례 영화를 선보일 계획이다.CGV가 처음 선보이는 상설 자동차 극장 CGV DRIVE IN 스퀘어원의 이용 방법은 CGV 홈페이지 또는 모바일 앱에 들어가 극장명을 CGV DRIVE IN 스퀘어원으로 설정하고 예매하면 된다. 티켓 가격은 차량 1대당 평일 2만4000원, 주말 및 공휴일은 2만6000원이다. 탑승 인원은 무관하지만 승용차, RV 차량에 한해 입장 가능하다. 관람 전에 50여대의 차량이 대기할 수 있는 별도 공간도 마련돼 있어 편리함을 더할 예정이다. DRIVE IN 스퀘어원은 바닥면 포장 시설 투자를 통해 쾌적한 주차 환경을 마련했으며, 전기차 충전기 보유, 스크린이 가장 잘 보이는 각도로 주차면을 배치하는 등 사소한 부분까지 관람 환경을 위해 신경 쓴 부분이 돋보인다.CGV 딜리버리 서비스도 이용 가능하다. CGV 딜리버리 전용 픽업존이 마련돼 있어 영화와 함께 즐길 수 있는 다양한 음식을 편리하게 만나볼 수 있다. CGV의 팝콘, 나쵸, 핫도그 등 영화와 어울리는 스낵을 딜리버리 서비스를 통해 구매할 수 있다. 쿠팡이츠를 통해 CGV인천연수로 주문할 수 있으며, 배달지 주소를 CGV DRIVE IN 스퀘어원 내 CGV 딜리버리 전용 픽업존으로 설정 후 수령하면 된다. 픽업존은 스크린을 기준으로 왼편에 위치해있다.CGV DRIVE IN 스퀘어원 오픈을 기념해 무료 시사회도 진행된다. 개점 전날인 24일 오후 8시 30분에 '분노의 질주1'을 상영할 예정이다.오픈을 기념한 다양한 즐길거리도 준비했다. 25일부터 3일간 선물 증정 이벤트를 진행한다. 25일에는 CGV DRIVE IN 스퀘어원에서 영화를 관람하는 예매 고객 모두에게 차량 1대당 코렐 식기 1세트를 증정한다. 스퀘어원과 CGV의 콜라보를 기념해 26일 예매 고객에게는 스퀘어원 쇼핑몰에서 사용 가능한 5000원 금액교환권을 선물한다. 27일에는 예매 고객 대상으로 CGV DRIVE IN 스퀘어원 전용 관람 쿠폰, 코카콜라 굿즈 등 푸짐한 경품으로 가득한 현장 추첨 이벤트를 진행한다. 이 외에도 오는 24일부터 7월 18일까지 CGV DRIVE IN 스퀘어원에서 CGV 딜리버리 서비스로 2만 원 이상 구매시 파코니 캐릭터가 그려진 프라이팬 및 랜덤 굿즈를 선착순으로 증정할 계획이다.조진호 CGV 영업마케팅담당은 "지난해 서울랜드에서 운영했던 카시네마의 운영 노하우를 접목해 코로나19로 답답한 마음을 해소하고자 하는 관객들에게 힐링하는 시간과 즐거움을 제공할 수 있도록 상설 자동차 극장을 선보이게 됐다"며 "도심 속 자연이 어우러진 DRIVE IN 스퀘어원에서 특별한 영화 관람 경험 되시길 바란다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr