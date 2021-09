원더우먼 (사진=SBS)

SBS 새 금토드라마 ‘원 더 우먼(One the Woman)’ 이하늬와 이상윤이 스파크 눈빛으로 권력, 갑질을 향해 경보를 발동하고 있는 ‘캐릭터 포스터’가 전격 공개됐다.‘펜트하우스3’ 후속으로 오는 9월 17일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘원 더 우먼(One the Woman)’은 비리 검사에서 하루아침에 재벌 상속녀로 인생 체인지가 된 후 빌런 재벌가에 입성한, 불량지수 100% 여검사의 ‘더블라이프 코믹버스터’ 드라마다. 지난해 SBS ‘굿캐스팅’에서 신선하고 독특한 코미디 연출력으로 시청자들의 눈을 사로잡았던 최영훈 감독과 이하늬-이상윤-진서연-이원근 등 막강한 존재감의 명품 배우들이 총출동, 2021년 하반기 유일무이 사이다 활극의 탄생으로 이목을 집중시키고 있다.이와 관련 이하늬와 이상윤이 ‘캐릭터 포스터’로 금, 토 밤에 강력한 시원함을 안길 인간 사이다의 등장을 알리고 있다. 먼저 포스터 배경 속 자줏빛, 초록빛의 ‘1’이라는 숫자에서 조연주(이하늬)와 한승욱(이상윤)의 눈동자가 비치고 있는 가운데, 그 앞에 선 감각적인 비주얼의 두 사람은 권력, 갑질을 향한 불꽃 눈빛을 내비친다.긴 웨이브 헤어스타일과 매혹적인 블루 슈트의 이하늬는 불량지수 100% 싸가지 성질머리의 스폰서 비리 검사 조연주로 변신, 살짝 고개를 들어 올려 시크한 카리스마를 드러낸다. 특히 자신감 넘치는 눈빛과 표정에서는 누구도 건드리지 못할 범접불가의 포스가 드리워지고, 무엇도 무서울 게 없는 듯한 조연주의 당당함이 느껴진다. 또한 조연주 위로 “먼지가 얼마나 무서운지, 내가 니들 밟고 올라가서 보여준다!”라는 카피가 담기면서, 기억상실로 하루아침에 재벌가 며느리가 된 비리 검사 조연주가 빌런 재벌가에서 어떠한 활약을 펼쳐낼지 기대감을 치솟게 한다.깔끔한 헤어스타일과 감각적인 캐주얼룩으로 눈길을 끌고 있는 이상윤은 갑작스러운 아버지의 죽음으로 한주그룹 후계자 구도에서 밀려나, 자수성가 후 복수를 위해 다시 한국으로 돌아온 한승욱 역을 강렬하게 표현하고 있다. 복수의 칼을 숨겨놓은 듯 번뜩이는 눈빛으로 시선을 단번에 압도하는 것. 무엇보다 “결심했습니다. 모든 걸 다 원래 자리로 돌려놓겠다고”라는 카피와 한승욱의 독기 서린 표정이 한데 어우러지면서, 과연 빌런 재벌가를 물리치고 아버지의 복수를 완성할 수 있을지 궁금증이 모이고 있다.제작진은 “‘캐릭터 포스터’에는 빌런들에게 화끈한 경고장을 날리는 조연주와 한승욱의 모습을 담아보고자 했다”라며 “9월 17일(금) 밤 10시, 시청자분들의 근심과 걱정을 잊게 할 짜릿한 사이다 활극이 찾아올 예정이니 함께 즐겨주시길 바란다”고 전했다.한편 ‘원 더 우먼(One the Woman)’은 ‘펜트하우스3’ 후속으로 오는 17일(금) 오후 10시에 첫 방송된다.차혜영 텐아시아 기자