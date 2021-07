CIX 배진영 (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX 멤버 배진영이 '@계정을 삭제하였습니다'에 출연한다.30일 소속사 C9엔터테인먼트는 "배진영이 오는 11월 방영 예정인 와이낫미디어 오리지널 드라마 '@계정을 삭제하였습니다'에 남자 주인공 역할로 캐스팅되어 첫 연기에 도전한다"라고 밝혔다.'@계정을 삭제하였습니다'는 전학을 계기로 새 삶을 살고 싶었던 동명이인 소녀 두 명이 서로의 학교 내 신분을 맞바꿔서 살기로 비밀계약을 맺으며 일어나는 이야기를 담았다. 언제 들킬지 모르는 이들의 비밀을 지키면서 새로운 학교에서 우정과 사랑, 여러 갈등을 함께 겪어 나가며 서로의 상처를 치유하고 진짜 나를 마주하게 되는 성장 하이틴 로맨스 드라마다.배진영은 극 중 우정고등학교 최고의 인기남 신이준 역을 맡았다. 겉은 까칠하지만 싸움은 커녕 우유부단하고 여린 구석이 있으며, 거절도 잘 못하는 '겉까속촉(겉은 까칠하고 속은 촉촉한)'인 인물을 연기한다.CIX의 센터로서 비주얼은 물론 보컬, 댄스 실력까지 겸비한 배진영은 '@계정을 삭제하였습니다'를 통해 '연기돌'로 첫 발을 내딛는다. 그동안 무대 위에서 강렬한 카리스마를 발산해온 배진영이 이번 작품에서 어떤 모습으로 시청자들의 마음을 사로잡을지 기대가 높아진다.오는 11월 방영 예정인 '@계정을 삭제하였습니다'는 TV 유튜브 채널 및 국내외 OTT를 통해 방송된다.한편 배진영이 속한 CIX는 오는 8월 17일 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'를 발매하며 6개월 만에 컴백한다.이준현 텐아시아 기자