콜드플레이 입국! 레전드 밴드의 귀환 [TV10]

밴드 콜드플레이(크리스 마틴, 존 버클랜드, 윌 챔피언, 가이 베리맨)가 내한 공연 '라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이 : 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘'(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)' 일정을 위해 14일 오후 김포국제공항을 통해 입국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr