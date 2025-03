가수 홍이삭/사진제공=뮤직팜엔터테인먼트, 아카이브아침

가수 홍이삭의 3년 만의 단독 콘서트가 성황리에 종료됐다.홍이삭은 지난 14일부터 16일까지 3일간 총 3회 블루스퀘어 마스터카드홀에서 2025 홍이삭 콘서트 'THE LOVERS'를 개최하고 팬들과 만났다.이번 공연은 CJ문화재단의 뮤지션 지원 사업 '튠업'의 일환으로, '싱어게인3' 우승 이후 더욱 넓어진 음악 스펙트럼으로 돌아온 홍이삭이 3년 만에 개최하는 단독 콘서트이다. 그는 따뜻한 계절과 어울리는 다채로운 선곡과 특유의 감성으로 약 130분 간의 러닝타임을 아름답게 채웠다. 또한, 감각적인 무대 조명과 밴드의 정교한 연주는 공연의 완성도를 한층 높였다.홍이삭은 대표곡 중 하나로 손꼽히는 자작곡 '내 기억속의 소년'과 데뷔곡 '봄아'를 부르며 공연의 문을 열었다. 성큼 다가온 봄과 조화를 이루는 따스한 감성으로 관객들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.공연장을 찾은 관객들과 반갑게 인사를 나눈 그는 지난 2월 발매된 미니앨범 'The Lovers Note'의 수록곡 'aewol'을 라이브로 첫 공개하며 뜨거운 반응을 얻었다. 이어서 '숲'을 선보이며 평화로운 분위기를 자아냈다.다양한 드라마 작품들의 OST 작업에 참여한 경험이 풍부한 만큼, 이번 공연에서 '알 것도 같아', 'Kiss me Kiss me' 등 OST 무대가 이어졌다. 또한 '싱어게인3'에서 선보였던 '기다림'도 재현했다.'사랑은 하니까', 새 미니앨범의 타이틀곡 '나는 너만 사랑할게' 무대에서는 부드러운 보이스와 비밀 이야기를 하는 듯한 창법으로 관객들의 몰입도를 높였다. 이어진 'a bird'와 '지금은 아무것도 몰라도' 무대 후에는 깜짝 미공개 곡을 선보였다. 버클리대학 재학 시절 작업했던 곡의 일부를 짧게 들려주며 팬들의 열렬한 호응을 이끌어냈다.'러브 트릴로지'의 OST '청춘', 음악감독으로 참여했던 영화 '다시 만난 날들'의 OST '잠자리 지우개', 신곡 '어른아이', 드라마 '해피니스'의 OST 'PAIN', 그리고 '슈퍼밴드'에서 불렀던 'ROYALS'까지. 그의 다채로운 매력을 느낄 수 있는 무대가 이어졌다.이외에도 'I Love You', 'pages', '지구가 태양을 네 번', '별 같아서' 등 커버곡을 포함한 다양한 곡들을 선보인 홍이삭은 “이번 앨범을 준비하면서 '누군가가 나를 채워주기를 기다리기 보다, 내가 직접 사랑이라는 감정을 찾아 나서자' 라는 생각을 하게 됐다. 관객 여러분이 이 자리에 와주셔서 더 큰 용기를 얻게 된거 같다”라며 소감을 전했다.공연의 마지막 곡으로는 새 미니앨범의 선공개곡 'Lovers'와 수록곡 'In The Stars'를 연달아 부르며 더욱 깊어진 음악적 색채를 보여주었다. 공연이 끝난 후에도 관객들은 앵콜을 외치며 뜨거운 환호를 보냈다.밴드의 웅장한 연주와 함께 다시 무대에 오른 홍이삭은 '시간이 지나도'와 '너와 함께'를 앵콜곡으로 선보이며 공연의 대미를 장식했다. 그는 “공연을 할수록 혼자서는 완성할 수 없다는 걸 더 깨닫게 되는 것 같다”라며 함께 무대를 꾸린 밴드 멤버들을 한 명씩 소개했다.마지막으로 관객들과 기념사진을 촬영하며 단독 콘서트의 순간을 기록한 홍이삭은 “따뜻한 봄날 여러분을 만날 수 있어 정말 좋았다. 다시 한번 찾아와 주셔서 정말 감사하다”라며 진심 어린 인사를 전했다. 이어 엔딩곡 '있을게'를 부르며 감동적인 마무리를 지었다.홍이삭은 지난해 1월 JTBC '싱어게인3'에서 한계 없는 다양한 음악 스타일을 선보이며 최종 우승자에 등극했다. 싱글 발매를 시작으로 방송, 공연, OST참여 등 다채로운 분야에서 활약하며 많은 음악 팬들의 사랑을 받고 있다. 2월 새 미니앨범 'The Lovers Note'를 발표했으며, 사랑이란 감정의 다양한 결을 담아낸 음악들로 깊은 공감을 이끌어냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr