킥플립 계훈/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 킥플립 계훈이 오랜 기다림 끝에 데뷔한 소감을 밝혔다.킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)은 20일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 기념 쇼케이스를 열었다.이날 리더 계훈은 "JYP에서 데뷔하게 돼 너무 계훈(개운)한 계훈"이라고 자신을 소개했다. 그는 "이 순간이 오기만을 기다리며 열심히 달려왔다. 일곱 명이 똘똘 뭉쳐 준비한 만큼 좋은 바이브를 보여드리겠다"고 데뷔 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로 정말 열심히 하겠다. 잘 부탁드린다"고 포부를 전했다.지난 2016년 JYP 공채 오디션 1위로 입사해 연습생 생활을 10년 가까이 보낸 계훈. 계훈은 '데뷔해서 '계훈'하냐'는 MC 유재필의 질문에 "이 질문을 정말 많이 받았다"고 답했다. 그는 "이제는 자신 있게 대답할 수 있다. 정말 너무너무 개운하다"며 미소 지었다.첫 미니 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇)에는 타이틀곡 'Mama Said (뭐가 되려고?)'를 필두로 '응 그래', 'WARRIORS'(워리어스), 'Knock Knock'(낙 낙), 'Like A Monster'(라이크 어 몬스터), '내일에서 만나'까지 총 6트랙이 수록된다. 특히 계훈, 아마루, 동화, 민제는 각각 타이틀곡을 비롯한 일부 수록곡 작사에 참여해 데뷔 앨범부터 음악적 잠재력을 뽐낸다. 3번 트랙 'WARRIORS'는 JYP 선배 아티스트 DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 단독 작사를 맡았다.그룹명 킥플립은 발끝으로 보드를 360도 회전시키는 고난도 스케이트 보딩 기술에서 차용했다. 기존의 것에 얽매이지 않고 새로운 활약을 보여주겠다는 차세대 K팝 슈퍼 루키의 당찬 각오를 전한다.킥플립의 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'은 이날 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr