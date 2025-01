사진=커맨더맨엔터테인먼트 제공

보이그룹 커맨더맨(CMDM)이 일본 장기 공연으로 글로벌 히트를 꾀한다.소속사 커맨더맨엔터테인먼트에 따르면 커맨더맨은 지난 12일부터 오는 2월 24일까지 일본 도쿄 신주쿠 J-Stage O!와 K-Stage O!에서 2025 일본 공연 'CMDM Live In Japan 2025 -Holiday-(커맨더맨 라이브 인 재팬 -홀리데이-)'를 연일 개최한다.2023년 4월 첫 번째 싱글 'BACK TO THE FUTURE(백 투 더 퓨처)'로 정식 데뷔한 커맨더맨은 같은 해 6월, 일본 첫 장기 공연 'CMDM LIVE in Japan -Already go ready-(커맨더맨 라이브 인 재팬 -올레디 고 레디-)'를 성황리에 마치며 현지 팬들에게 눈도장을 찍었다. 지난해 5월에는 'BACK TO THE FUTURE'로 일본 정식 데뷔, 현지 팬들에게 착실하게 이름을 알렸다.해외 활동은 물론, 국내 활동도 활발하게 이어 갔다. 멤버 병훈, 희주, 노율은 서바이벌 프로그램 JTBC '프로젝트 7'에 출연, 희주는 TOP35에 안착하는 등 탁월한 음악적 역량으로 인기를 이끌었다.커맨더맨은 올해 장기 일본 공연을 통해 한층 업그레이드된 음악성과 장르를 불문한 무대 장악력, 다채로운 매력으로 이들의 무대를 기다렸던 많은 일본 팬들의 눈과 귀를 매료시킬 전망이다.커맨더맨의 일본 장기 공연 'CMDM Live In Japan 2025 -Holiday-'는 내달 24일까지 일본 도쿄 J-Stage O! / K-Stage O!에서 주 4회 개최된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr