'꿈꾸는 청춘밴드' 캐치더영(CATCH THE YOUNG)이 2025년 당찬 활약을 예고했다.캐치더영(산이, 기훈, 남현, 준용, 정모)은 오는 17일 서울 마포구 홍대 롤링홀에서 개최되는 '캐치더영 롤링홀 30주년 콘서트 '에서 미발매 신곡을 최초로 공개한다.'Loud And Proud'는 캐치더영이 롤링홀에서 개최하는 세 번째 단독 공연이다. 캐치더영은 한층 진일보한 풀밴드 사운드와 멤버별 개성을 살린 솔로 무대, 환상적인 연주력으로 완벽한 공연을 완성할 예정이다. 여기에 미발매 신곡 무대를 최초로 공개하며 현장을 찾은 음악팬들에게 특별한 경험을 선물한다.캐치더영은 그간 음악적 색채가 고스란히 묻어난 자작곡과 직접 편곡한 커버곡 등 예술성 높은 세트리스트로 공연의 퀄리티를 보장해 왔다. 이에 미공개 신곡 무대를 통해 캐치더영의 새로운 음악적 시도와 높은 음악성을 엿볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.지난해 캐치더영은 두 번째 단독 콘서트 'Odyssey Of Dream(오디세이 오브 드림)', 데뷔 1주년 기념 콘서트 'DREAM IT(드림 잇)'을 비롯해 '2024 인천 펜타포트', 'JUMF 2024 전주얼티밋뮤직페스티벌' 등 굵직한 공연으로 차세대 밴드계 공연 강자로 자리매김했다.데뷔 2년 차의 구력이 믿기지 않는 음악성과 내공을 지닌 캐치더영은 한층 강해진 음악 에너지로 올 한 해를 당찬 록 스피릿으로 물들일 예정이다.캐치더영이 '캐치더영 롤링홀 30주년 콘서트 '에서 최초로 선보이는 신곡 발매 관련 정보는 캐치더영 공식 SNS 계정을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr