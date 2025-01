그룹 피프티피프티/사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티가 데뷔 후 처음으로 대만을 찾았다.피프티피프티는 지난 11일 대만 설 전야 특별 프로그램인 '2025 WE ARE 우리의 설날 밤(WE ARE 我們的除夕夜)' 녹화를 마쳤다.'2025 WE ARE 우리의 설날 밤'은 대만 최대의 설 명절 프로그램으로, 대만 내 최고 인기 아이돌 그룹 GENBLUE(젠블루), TEAM SAME, SEVEN TO EIGHT(세븐 투 에잇) 등 다양한 장르의 현지 아티스트들이 출연했고 출연자 중 해외 아티스트로는 피프티피프티가 유일하게 초청되었다.피프티피프티는 이날 녹화에서 'Gravity(그래비티)'와 'CUPID(큐피드)' 라이브 무대는 물론 미니앨범 'Love Tune(러브 튠)'의 수록곡인 'Push Your Love(푸쉬 유어 러브)'를 중국어 버전으로 선보여 큰 화제를 모았다.특히 피프티피프티는 지난해 한국에서도 정식 데뷔를 한 대만의 인기 걸그룹 'GENBLUE'와 합동 공연도 펼치는 등 스페셜한 무대로 현지 팬들로부터 열띤 호응을 얻었다.데뷔 이후 처음으로 대만을 찾은 멤버들은 "처음 대만을 방문했는데 큰 무대에 설 수 있어 영광이다. 더욱 성숙해진 모습으로 다음에 또 대만에 오고 싶다"고 가슴 벅찬 소감을 전했다.피프티피프티가 출연한 '2025 WE ARE 우리의 설날 밤 (WE ARE 我們的除夕夜)'은 중국 춘절 연휴인 오는 1월 28일 저녁 6시(한국 시각 기준) 방영될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr