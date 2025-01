하츠투하츠/ 사진 제공=SM

SM엔터테인먼트(이하 SM)의 신인 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 오는 2월 24일 데뷔한다.하츠투하츠는 지난 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 'SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL'(에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울)을 통해 데뷔를 예고하는 영상을 깜짝 공개했다.팀명 하츠투하츠는 다양한 감정과 진심 어린 메시지를 담은 자신들만의 신비롭고 아름다운 음악 세계를 통해 글로벌 팬들과 마음을 잇고 더 큰 '우리'로 함께 나아가겠다는 의미를 지닌다. 총 8명의 멤버들로 구성됐다.하츠투하츠는 2020년 에스파 이후 약 5년 만에 출격하는 SM 신인 걸그룹이자 SM 창립 30주년인 올해 데뷔하는 그룹이다. SM은 오랜 시간 공고히 쌓아 올린 문화 헤리티지와 기획력을 바탕으로 음악과 퍼포먼스, 비주얼 등 다방면에서 차별화된 색깔을 선보일 예정이라고 밝혔다.하츠투하츠는 1월 말부터 본격적인 데뷔 프로모션에 돌입한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr