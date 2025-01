브브걸 은지/ 사진 제공=GLG

브브걸 은지/ 사진 제공=GLG

브브걸 은지가 팝스타 브루노 마스와 협업하고 싶다고 밝혔다.그룹 브브걸(BBGIRLS, 민영·은지·유나)은 8일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 'LOVE 2(러브 투)' 은지의 콘셉트 포토를 공개했다.이날 공개된 콘셉트 포토 속 은지는 다채로운 플라워 패턴 원피스 착장으로 시크한 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다. 화려한 꽃 장식 속에서도 은지의 미모가 눈에 띄어 감탄을 자아냈다.또 다른 사진에서 은지는 꽃으로 한쪽 눈을 가린 채 묘한 분위기를 풍기고 있다. 빨려 들어갈 것 같은 큰 눈망울과 이국적인 분위기는 물론 인형 같은 비주얼은 새 앨범 콘셉트에 대한 기대감을 배가시켰다.'LOVE 2'는 브브걸이 지난 2023년 발매한 더블 싱글 'ONE MORE TIME(원 모어 타임)' 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 신보이자, GLG에 합류한 후 처음 발표하는 앨범이다. 브브걸은 이전보다 한층 더 업그레이드된 음악과 무대로 팬들과 만날 예정이다.이에 브브걸 은지는 새 앨범 발매에 앞서 컴백 소감, 관전 포인트 등 팬들이 궁금해할 만한 이야기를 직접 전했다. 다음은 브브걸 은지의 일문일답이다.일 년 반 만에 하는 컴백이라 더 재밌고 설레는 마음으로 앨범 준비를 했다. 봄, 여름, 가을에 다 앨범을 내봤지만 1월에 앨범을 내는 건 처음이라 새롭다. 또 3인으로 컴백하는 것 역시 처음이라 데뷔 때처럼 떨리는 마음도 있다.전 앨범 'ONE MORE TIME'과는 완전히 다른 느낌의 노래라 새로운 모습을 보여 드릴 수 있을 것 같다. 특히 이번 'LOVE 2'는 가사와 멜로디가 예뻐서 가사를 생각하면서 들어주시면 더 좋을 것 같다. 저는 이 노래를 처음 들었을 때 벅차오르는 감동을 느꼈다.브루노 마스와 협업해 보고 싶다. 브루노 마스의 내한 콘서트를 갔을 때 '무대를 즐기는 것이 이런 거구나'라는 생각을 했다. 즐겁고 행복해 보이는 무대가 인상 깊었고, 그래서 브브걸과도 제2의 '아파트'를 한번 해봤으면 좋겠다.제일 최근에 나왔던 MBTI는 ESFJ다. 혈액형은 AB형, 별자리는 게자리다.3인으로 좋은 음악, 무대 등 다양한 모습을 더 많이 보여드리고 싶다. 또 팬분들과 소통도 많이 하고 싶다. 그러기 위해서 건강도 챙겨야 하니 올해는 미뤄놓은 건강검진을 꼭 해보고 싶다.오랜만에 새로운 노래와 무대를 보여줄 수 있게 되어서 너무 행복하고 팬분들 만나 볼 생각에 벌써부터 설레는데요. 우리 믿고 이렇게 옆에서 묵묵히 기다려줘서 너무너무 고맙고 우리가 보답할 수 있는 좋은 무대 보여줄게요. 잠시 떠났던 쁘이(팬덤명)들도 어서 돌아와. 또 우리 다 같이 즐거운 한 해를 시작해 봐요. 그럼 이제 곧 만나 쁘이들. 새해 복 많이 받아요!브브걸은 오는 15일 오후 6시 두 번째 싱글 'LOVE 2'를 전 세계 동시 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr