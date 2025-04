가수 대성/사진제공 = 알앤디컴퍼니(D-Lable)

가수 대성이 컴백 3일을 앞두고 뮤직비디오 티저를 오픈했다.대성은 지난 4일 오후 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 'D's WAVE(디스 웨이브)'의 타이틀곡 'Universe(유니버스)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 속에는 리드미컬한 사운드가 흘러나와 보는 이들의 귓가를 단숨에 사로잡는가 하면, 'Universe'라는 타이틀명처럼 은하계를 배경으로 우주를 유영하는 듯한 대성의 모습이 돋보이고 있다.특히 '펼쳐지는 My new world(마이 뉴 월드)'라는 가사와 함께 시원하게 뻗어나가는 대성의 고음과 어우러지는 청량한 사이다 보컬은 베일을 벗을 완곡을 향한 기대치 역시 더하고 있다.'Universe'는 따뜻함과 아련함이 함께 느껴지는 멜로디 속 파워풀한 록 사운드가 어우러진 곡이다. 더 나은 세상을 향해 나만의 것을 찾아 나서겠다는 도전적인 메시지를 담아냈다.타이틀을 포함해 대성의 신보에는 'Beautiful Life(뷰티풀 라이프)', '그 시절의 우리', 'Last girl (with 한요한)(라스트 걸)', 'JUMP(점프)', 'Fly Away(플라이 어웨이)', 'Wolf(울프)', 'Umbrella (Bonus Track)(엄브렐라)'까지 총 여덟 개의 곡이 수록되어 그만의 다채로운 스펙트럼을 예고하고 있다.컴백과 동시에 대성은 오는 26일과 27일 서울에서 아시아 투어의 포문을 연다. 해당 공연은 양일 전석 매진을 기록했고, 여전한 티켓 파워를 입증한 대성은 호찌민, 타이베이, 홍콩, 고베, 요코하마 등에서 현지 팬들을 만나 추억을 쌓을 계획이다.한편, 대성의 미니 1집 'D's WAVE'는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr