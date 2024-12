사진=텐아시아 사진DB

하성운, 라이즈, 빅뱅, BTS, 데이식스, 강다니엘, 비투비, 투어스, 2AM, 플레이브가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 12월 'K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)' 주인공으로 선정됐다.12월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 1위는 하성운이 차지했다. 그는 tvN 토일드라마 '엄마친구아들'의 두 번째 OST 'What are we'를 발매했다. 'What are we'는 언제나 내 옆에 있었던, 흑역사를 공유한 소꿉친구가 서로를 통해 세상을 느끼는 마음을 담은 따뜻한 곡이다. 감성적이며 점차 쌓여가는 화음이 아름답게 펼쳐진다. 하성운은 최근 그룹 '핫샷' 멤버들과 10주년 기념 만남을 가졌다.2위는 라이즈가 차지했다. 라이즈는 지난해 9월 데뷔했으며 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'이란 뜻을 가지고 있다. 이들은 라이즈는 데뷔 기념일인 9월 4일에 맞춰 지난 9월 4일 신곡 'Combo'를 공개했다.3위에는 빅뱅이 이름을 올렸다. 빅뱅은 지난달 23일 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 '2024 마마 어워즈'에 출연해 8년 만에 완전체 무대를 선보였다. 무대 영상 조회수는 지난달 23일 유튜브에 공개된 이후 이날 기준 2,700만 회를 돌파했다.이어 BTS, 데이식스, 강다니엘, 비투비, 투어스, 2AM, 플레이브 순이었다.하성운, 라이즈, 빅뱅, BTS, 데이식스, 강다니엘, 비투비, 투어스, 2AM, 플레이브의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr