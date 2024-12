사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?'가 웃음 치트키 친구들이 모두 출동한 송년회로, 토요일 예능 시청률 1위를 기록하며 2024년을 마무리했다.지난 28일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 '땡스 투 놀뭐 프렌즈' 편으로 꾸며졌다. 일 년 동안 '놀면 뭐하니?'를 빛내준 친구들 김광규, 김석훈, 김종민, 딘딘과 함께 송년회를 하는 멤버들의 모습이 그려졌다.놀면 뭐하니?'의 수도권 가구 시청률은 5.4%를 기록하며, 동시간대는 물론 토요일 예능 1위를 차지했다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표인 2049시청률은 2.4%로, 역시 동시간대는 물론 토요일 예능 전체 1위를 기록했다. 최고의 1분은 음악 퀴즈를 빙자한 김종민의 영어 팝송 듣기 평가(?) 장면이다. 찰리푸스의 'I Don't Think That I Like Her'를 외계어로 부르는 김종민의 활약과 함께 정답이 공개되는 장면에서 분당 최고 시청률이 6.8%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)유재석은 김광규와 김석훈을 픽업해 송년회 장소로 향했다. 김광규와 김석훈은 20년 전 드라마 '폭풍속으로'에 함께 출연한 인연이 있었다. 주인공 울렁증(?)이 있는 김광규는 "내가 그때 단역 시절이라 석훈이는 기억하지 못할 거야"라며 어색하게 인사했다. 뻘쭘함 속 김석훈은 5살 아들의 탈모 고민을 조심스레 털어놓으며 상담을 시작했고, 김석훈과 20년 만에 만나 탈모 이야기로 첫 대화를 김광규는 "머리 좀 없으면 어때"라며 울분을 터뜨렸다.내년에 새신랑이 되는 김종민이 등장하자 결혼 이야기로 시끌벅적해졌다. 11살 연하의 비연예인과 연애 중인 김종민이 "(결혼 날짜) 이번 달에 나옵니다"라고 말하자, 이를 잘못 들은 김광규는 "애가 나와?"라고 질문해 모두를 폭소케 했다. 유재석은 "사회는 제가 보기로 했다. 수유리 동네 후배니까"라고 밝히며 훈훈한 분위기를 이어갔고, 김종민은 그 와중에 축가 자리를 노리는 김광규를 단호히 거절해 웃음을 자아냈다.딘딘까지 도착하면서 송년회가 본격적으로 시작됐다. 올해 김광규, 김석훈, 김종민, 딘딘의 '놀면 뭐하니?' 출연 횟수와 활약상을 되짚는 시간이 이어졌는데, 딘딘은 "난 6회 촬영했는데 방송엔 4회 나왔어!"라고 억울해했다. 분량과의 사투를 펼쳤던 비운의 회차가 세상에 공개됐고, 딘딘과 함께 촬영했던 파트리샤까지 통편집된 비하인드 이야기가 펼쳐졌다. 유재석은 "파트리샤 쏘리!"를 외쳤다.계속해 연말을 맞아 궁금했던 질문을 하는 시간이 마련됐다. 40대를 목전에 둔 주우재에게 '40대는 어때요?'라는 질문이 나왔고, 주우재는 "40대가 되어본 적이 없는데 어떻게 아냐"라고 발끈하면서 "받아들이기 힘들지 않았는데, 옆에서 호들갑을 떤다"라고 말하며 유재석, 하하를 가리켰다. 형들의 노화 고충이 이어지는 가운데 침울해진 주우재가 화제를 돌리려 하자, 유재석과 하하는 "우재는 40대를 받아들여라!"라고 외쳤다. 다 같이 '40대 축하송'을 부르면서, 주우재 빼고 모두가 신난 송년회 분위기가 무르익었다.신년 운세도 함께 봤다. 주우재는 "김광규가 될 가능성이 높다"라는 말을 들으며, 김광규와 같은 '독거남 사주'로 '사주 평행이론'을 이뤘다. 앞서 68세에 연애운이 들어온다는 말을 듣고 좌절했던 김광규는 주우재의 연애운이 80세에 들어온다는 소식에 "난 괜찮은 편이네"라며 위로(?)를 받았다. 심지어 주우재는 이사할 곳으로 김광규와 같은 지역을 추천받았다. '사주 도플갱어' 김광규는 "우재 혼자 살아? 내가 들어가 살아야겠다"라고, '나 혼자 산다'가 아닌 '우리 둘이 산다'를 노리며 한집살이를 꿈꿨다.송년회 마지막 순서에는 연말 힐링송이 준비됐다. 최근 노래방 차트를 올킬하며 사랑받고 있는 황가람의 '나는 반딧불'이 흘러나왔고, 직접 황가람이 등판했다. 2024년 빛나는 노력을 한 모두에게 들려주는 위로의 노래가 따뜻함을 선사했다. 다 함께 행복하게 연말을 마무리한 '놀면 뭐하니?' 멤버들의 더 열심히 달릴 2025년을 기대하게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr