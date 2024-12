사진=류준열 SNS

배우 류준열이 아기를 품에 안았다.류준열은 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "My best friend's first baby!!! Welcome"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 류준열의 절친한 친구가 낳은 첫째 아이가 이제 막 갓 나온 모습. 성별은 공개되지 않았지만, 류준열은 아이의 탄생을 누구보다 기뻐하며 아빠가 된 기분을 간접적으로나마 만끽했다.한편 류준열은 오는 27일 태국 방콕에서 열리는 '제9회 아시아 아티스트 어워즈'에서 아이브 장원영, 제로베이스원 성한빈과 함께 MC로 호흡을 맞출 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr