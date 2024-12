사진=CL SNS 갈무리

그룹 2NE1(투애니원)이 데뷔 15주년을 기념, 그간 음악 여정의 정수를 아날로그 감성으로 담아낸 한정반 LP를 출시한다.2NE1 15th ANNIVERSARY BEST LP에는 데뷔곡 'Fire'를 시작으로 'I Don’t Care', 'Can’t Nobody', 'Go Away, '아파 (Slow)', '내가 제일 잘 나가', 'UGLY', 'Lonely', '그리워해요' 등 대표곡이 차례로 담긴다. 마지막 트랙은 최근 성황리에 마친 서울 콘서트의 실제 라이브 음원인 'Come Back Home (Concert Live Ver.)'이 수록돼 당시의 벅찬 감동을 선사할 전망.한국에서는 처음으로 발매되는 2NE1의 베스트 앨범인 만큼 전체적인 구성에도 심혈을 기울였다. 디스플레이를 고려한 클리어 케이스, 스플래터 패턴이 돋보이는 퍼플 컬러의 바이닐로 구성됐다. 다양한 종류의 원형 포스터, 리릭 포스터, 메탈 크레딧 보드, 셀피 포토카드 등도 준비됐다.여기에 15년 동안 변함없는 사랑을 보내준 팬들을 위한 멤버들의 친필 메시지도 수록됐다. 2NE1의 히스토리가 담긴 음악, 15주년이라는 상징성, 멤버들의 진정성이 고루 녹아든 셈이라 좋은 반응이 기대된다.2NE1 15th ANNIVERSARY BEST LP는 오는 16일부터 31일까지 YG 셀렉트, Ktown4u 등 각종 음반 사이트를 통해 예약할 수 있다. 실제 주문 수량에 한해서만 제작되며 각 LP에는 한정반 홀로그램 스티커가 부착된다. 2025년 3월 말부터 순차 배송 예정이다.2NE1은 현재 아시아 투어 '2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK]'을 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다. 대부분 공연에서 매진 행렬을 이어가며 막강한 티켓 파워를 과시 중인 이들은 마닐라, 자카르타, 고베, 도쿄에 이어 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르, 타이페이, 호찌민, 마카오로 발걸음을 옮겨 그 열기를 더욱 달군다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr