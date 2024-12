그룹 브브걸/사진제공=GLG

그룹 브브걸이 GLG에서 새로운 여정을 시작한다.소속사 GLG는 11일 "그룹 브브걸(BBGIRLS, 민영·은지·유나)과 전속 계약을 체결했다. 브브걸이 다양한 분야에서 활발하게 활동할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.이어 "음악과 예능 등 다방면에서 활약을 펼친 브브걸이 GLG와 만나 선보일 새로운 모습과 음악에 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.지난 2011년 브레이브걸스로 데뷔한 브브걸은 '변했어', 'HIGH HEELS(하이힐)', 'We Ride(위 라이드)' 등 다양한 앨범으로 대중과 만났다. 이어 2017년 발매한 'Rollin'(롤린)'이 2021년 역주행에 성공하며 '역주행의 아이콘', '서머퀸'으로 큰 사랑을 받았다.이후 2023년 브브걸로 그룹명을 변경했으며 같은 해 더블 싱글 'ONE MORE TIME(원 모어 타임)'을 발매했다. 동시에 멤버들은 각종 예능프로그램, 유튜브 채널 등을 통해 팬들과 소통을 이어왔다.이처럼 새로운 도약에 나선 브브걸이 GLG와 손잡고 어떤 시너지를 일으킬지 큰 관심이 모인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr