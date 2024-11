사진=텐아시아DB

사진=웨이크원 제공

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 팬들을 위해 특별히 준비한 2025년 시즌 그리팅을 12월 23일 출시한다.ZEROBASEONE 2025 시즌 그리팅 'OUR Season'은 오늘(13일) 오후 3시부터 플러스챗(Plus Chat) 및 각종 온라인 음반 매장에서 예약 판매에 돌입한다.ZEROBASEONE의 2025 시즌 그리팅 'OUR Season'은 제로즈(공식 팬덤명)를 향한 사랑을 듬뿍 담은 콘셉트로 꾸며진다.달콤한 디저트를 연상 시키는 패키지와 시즌 그리팅 사이사이 숨겨져 있는 ZEROBASEONE의 선물 같은 메시지와 손그림들이 팬들에게 설렘을 안길 것으로 기대를 모은다.'OUR Season'에는 카페를 배경으로 아홉 멤버들의 빛나는 비주얼과 내추럴한 일상 속 모멘트를 담은 다이어리, 포토북, 포토카드 세트, 스티커 등이 풍성하게 꾸려진 시즌 그리팅 박스는 물론 2025 벽걸이 캘린더를 새롭게 준비하는 등 팬들의 소장 가치를 더한다.9월 서울을 시작으로 첫 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]'를 성황리에 진행 중인 ZEROBASEONE은 11월 29일~12월 1일 일본 아이치, 12월 4~5일 가나가와에서 공연을 이어가며 쉴 틈 없는 열일 행보를 보여줄 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr