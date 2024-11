투모로우바이투게더/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 월드 투어 앙코르 콘서트를 마치며 동시에 컴백에 나선다.투모로우바이투게더(TXT·수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 3일 서울 송파구 KSPO DOME(구 올림픽체조경기장)에서 '투모로우바이투게더 월드 투어 <액트 : 프로미스> 앙코르 인 서울'의 마지막 공연을 열었다. 지난 5월 막을 올린 세 번째 월드투어의 앙코르 콘서트다.이날 멤버들은 다섯 갈래로 나뉜 중앙 무대에서 등장했다. 이번 공연의 무대는 지난 2019년 발표된 '별의 낮잠' 뮤직비디오 속 다섯 갈림길을 형상화해 제작됐다. 다섯 멤버들이 갈림길의 각 끝을 채우며 의미를 더했다. 한데 모인 투모로우바이투게더는 대부분의 무대를 중앙무대에서 소화하며 더 많은 관객들과 가까이서 호흡했다.가을 저녁임에도 공연장은 열기로 가득했다. 오프닝 무대를 마친 수빈은 "오늘 날씨가 굉장히 덥다. 지난 5월 첫선을 보였던 저희의 세 번째 월드 투어 앙코르 공연으로 돌아왔다. 모든 에너지를 쏟아서 매 순간 즐겨보도록 하자"고 인사했다. 이어 "모아들과 밤샐 준비하고 왔다"고 덧붙여 함성을 자아냈다. 범규 역시 "저도 오늘 모아(팬덤명) 하는 거 봐서 오늘 갈지 아니면 내일 갈지 고민 좀 해보도록 하겠다. 모아들의 목소리가 인이어를 뚫고 안 들어온다면 오늘 갈 수밖에 없다. 오늘 나를 집에 보내고 싶었던 거다. 지켜보겠다"고 너스레를 떨었다.'Deja Vu', '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)', '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori', 'Devil by the Window' 등 투모로우바이투게더의 정체성이 가득 담긴 무대가 이어졌다. 곧이어 한복을 입은 다섯 멤버들이 부채를 들고 등장, 국악 버전의 'Sugar Rush Ride'(슈가 러쉬 라이드) 무대를 선보였다. 여러 명의 댄서가 부채를 들고 함께 무대에 올라 웅장한 무대를 연출했다. 영어가 반복되는 후렴구와 국악적 사운드가 한데 섞이며 묘한 시너지를 냈다. 멤버들은 "얼쑤!"를 외치며 한국적인 분위기를 더했다.범규의 미모 자랑 타임도 있었다. 범규는 "국악으로 재해석한 '슈가 러쉬 라이드'는 정말 좋은 것 같다. 매번 모아들의 '입틀막'을 볼 수 있다"고 말했다. 이에 멤버들은 "범규 도령의 환상적 미모 덕분인가"라고 말했고, 범규는 콧대를 뽐내는 등 다양한 포즈를 취했다. 전광판에 그의 모습이 점점 확대돼 잡히자 범규는 "카메라 감독님 어디까지 들어오는 거예요?"라며 너스레를 떨었다. 멤버들은 "그런데 잘생기긴 했다"며 미모를 극찬했다.형라인 수빈, 연준은 유닛곡 'The KILLA (I belong to you)'로 섹시미를 뽐냈다. 크롭 티셔츠에 타이트한 하의를 입고 등장한 두 사람은 관능적인 안무를 소화했다. 수빈은 "나랑 연준이 둘이서 하게 된 이유가 있구나 싶더라"라며 "저랑 같이 'The KILLA' 추고 싶은 분 있냐"고 물었다. 지원자가 없자 수빈은 "내가 부르겠다"며 휴닝카이를 지목, 한 손으로 휴닝카이의 턱을 잡은 채 안무를 시작했다. 휴닝카이의 춤을 감상한 수빈은 "어찌 됐든 원년 멤버 조합이 최고지 않나"라고 말해 웃음을 자아냈다.연준의 솔로 곡 'GGUM'(껌) 단체 버전도 볼 수 있었다. 다섯 멤버들은 나란히 서서 'GGUM'의 하이라이트 부분을 소화했다. 연준, 범규, 태현 세 사람은 개인 버전의 'GGUM'도 선보였다. 춤을 마친 태현은 "빨리 멘트 치세요"라며 부끄러움을 감추지 못했다.록 펑크 버전으로 편곡한 'New Rules'(뉴 룰즈) 무대 중 연준은 돌연 겉옷을 벗어 던지고 손키스를 날리기도 해 폭발적인 반응을 끌어냈다. 'Growing Pain'(그로잉 페인)에서는 록스타로 제대로 변신했다. 휴닝카이는 물고 있던 기타 피크를 던지는 데 이어 기타마저 집어 던지는 파격 퍼포먼스를 선보였다.휴닝카이는 컨디션 난조로 지난 1, 2일 무대를 소화하지 못했다. 이날 에너지를 쏟아 무대를 꾸미던 휴닝카이는 '물수제비'를 부르던 중 울컥해 눈물을 보였다. 휴닝카이는 "많은 일이 있었다. 무대하기 전부터 상태가 막 좋진 않았는데 보러 와주신 분들도 계시고 끝까지 하고 싶어서 하다가 결국 2일차는 못 나오게 됐다. 솔직히 너무 미안했다. 죄책감을 많이 가졌다"고 말해 안타까움을 자아냈다. 이어 그는 "제 파트를 불러주는 모아(팬덤명)에게 고마웠다. 멀리서 울면서 봤다. 진짜 많이 운 것 같다. 한 번 우니까 계속 울게 되더라. 저는 행복한 사람인 것 같다"고 말했다.이날 콘서트 말미, 오는 4일 발매되는 신곡 'Over The Moon'(오버 더 문)의 무대가 최초 공개됐다. 멤버 태현이 예고했듯 아련, 몽환, 청량, 박력 등 다양한 매력이 집약된 곡이었으며, 첫 공개 무대에 팬들의 함성이 쏟아졌다. 수빈은 "가장 큰 서프라이즈 선물이 뭘까 고민했다. 어떤 무대보다도 저희의 신곡 컴백 무대를 기다리실 것 같아서 준비했다. 여러분께 가장 먼저 선보였다"고 밝혔다. 태현은 "사실 떨리는 경우가 두 가지 있다. 연습이 안 됐거나, 처음 보여주는 무대가 있거나. 오늘은 후자였다. 엄청 떨렸다"며 "3일 동안 행복하게 해주셔서 감사하고 앞으로 남은 활동은 제가 행복하게 해드리겠다"고 말했다.휴닝카이와 범규는 이번 투어 중 컨디션 난조를 겪었다. 범규는 "이번 투어 정말 쉽지 않았다. 정말 위기라고 생각했던 순간에서 기회를 얻는 걸 반복하면서 내가 끝이라고 생각해도 그냥 놓아버리면 안 되겠다는 것을 확실히 느꼈다. 이번 앨범도 정말 열심히 준비했고 앞으로도 열심히 할 것"이라고 열정을 내비쳤다. 연준은 "의도치 않게 주춤하는 상황이 생길 수도 있다. 범규 때도 그렇고 휴닝이 때도 그렇고"라며 "저희가 사랑하는 모든 사람들과 멤버들, 그리고 모아만 보고 앞으로 달려 나가겠다"고 포부를 밝혔다.투모로우바이투게더는 지난 5월 서울에서 세 번째 월드투어의 막을 올린 뒤, 미국 8개 도시(터코마, 오클랜드, 로스앤젤레스, 휴스턴, 애틀랜타, 뉴욕, 로즈몬트, 워싱턴 D.C.), 일본 4개 도시(도쿄, 오사카, 아이치, 후쿠오카), 마카오, 싱가포르, 자카르타, 타이베이까지 전 세계 17개 도시에서 총 28회 공연을 펼쳤다.월드 투어를 성공적으로 마친 투모로우바이투게더는 바로 다음 날인 오는 4일 일곱 번째 미니앨범 '별의 장 : SANCTUARY'(생크추어리)를 발매하며 열기를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr