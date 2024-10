사진=KN STUDIO 공

인스타그램 팔로워 2100만 명을 보유한 배우 황인엽이 팬미팅 투어를 개최하고 글로벌 팬들과 만난다.황인엽이 'HWANG IN YOUP FAN MEETING TOUR'를 개최한다. 타이베이를 시작으로 방콕, 도쿄, 오사카, 마닐라, 서울에서 투어를 확정 지었다팬미팅 투어에서는 라틴아메리카 지역의 팬들도 찾아간다. 브라질 상파울루, 칠레 산티아고, 페루 리마, 멕시코 몬테레이까지 더 많은 팬을 만나 특별한 시간을 보낼 예정이다.황인엽은 드라마 '여신강림', '안나라수마나라', '왜 오수재인가' 등 출연 작품마다 강렬한 인상을 남기며 아시아 지역은 물론 라틴 아메리카에서도 뜨거운 인기를 끌고 있다. 또한 현재 국내에서 방영되고 있는 JTBC 수요드라마 '조립식 가족'에서 김산하 역을 맡아 물오른 감정 열연을 펼치며 시청자들의 사랑을 받고 있다.동시에 OTT 플랫폼 Viu(뷰), U-Next(유넥스트), Rakuten Viki(라쿠텐 비키)를 통해 글로벌 시청자들과 만나고 있다. 특히 Viu(뷰)에서는 인도네시아 3주 연속 1위, 말레이시아 1위, 필리핀 2위, 싱가포르와 태국 3위, 홍콩 5위 등을 기록하며 아시아 6개국 톱5에 안착했고, Rakuten Viki(라쿠텐 비키)에서는 방영 3주차 시청자수 기준 138개 국가에서 1위 차지했다.이어 미국, 브라질, 멕시코, 영국, 프랑스, 사우디 아라비아, 인도 등 주요 국가를 포함한 94개국에서 3주 연속 1위를 기록해 현지 팬들의 높은 관심을 확인할 수 있다.황인엽의 이번 팬미팅 'IN LOVE'는 '인엽에게 빠지다, 서로의 사랑 안에 머무는 시간'이라는 의미다. 황인엽과 글로벌 팬들이 서로의 사랑 안에 머물며 뜻깊은 시간을 보낸다는 의미를 갖고 있어 팬미팅에 대한 기대감을 더욱 높인다.팬미팅에서 황인엽은 드라마 '조립식 가족' 촬영 에피소드를 전하는 것은 물론이고, 팬들이 함께 즐길 수 있는 게임 코너 등을 기획해 팬들에게 특별한 추억을 선사할 것으로 알려졌다.황인엽은 2025년 상반기 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 '친애하는 X'에 특별 출연을 확정 지으며 활발한 활동을 이어가고 있다. 아이돌 출신 배우로 출연작마다 흥행 기록을 갈아치우며 '국민 배우' 반열에 오른 톱스타 허인강 역을 맡아 촬영 중이다.황인엽의 팬미팅 투어 'IN LOVE'와 관련된 자세한 정보는 추후 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr