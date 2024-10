가수 솔라/사진제공=RBW

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 올가을 힐링을 전한다.솔라는 28일 0시 공식 유튜브 채널에 '솔라감성 Part.8'의 하이라이트 메들리를 공개했다.영상에는 '솔라감성 Part.8'에 수록된 타이틀곡 'First Love'와 수록곡 '나 그대에게 모두 드리리 (Love Letter)'의 하이라이트 음원 일부를 비롯해 캠코더로 촬영한 듯한 빈티지한 무드로 솔라의 첫사랑 비주얼을 그린 미공개 포토와 영상 등이 담겼다.타이틀곡 'First Love'는 일본의 국민 가수 우타다 히카루의 메가 히트곡을 솔라만의 스타일로 재해석한 곡이다. 국내외 아티스트를 통틀어 'First Love'를 공식적으로 리메이크하는 것은 솔라가 처음으로, 솔라는 원곡의 노랫말을 한국어로 개사하는 과정에도 직접 참여하며 자신만의 색깔을 더했다.'나 그대에게 모두 드리리 (Love Letter)'는 70년대 대중음악의 아이콘인 이장희의 대표곡으로, 영화 '쎄시봉' OST에도 삽입된 바 있다. 솔라만의 감미로운 음색으로 곡이 가진 섬세한 감성을 배가했다.'솔라감성'은 명곡 또는 솔라에게 의미 있는 곡들을 새롭게 재해석해 선보이는 시리즈다. 솔라는 그간 '바보처럼 살았군요', '그리움만 쌓이네', '꿈에', '사랑했지만' 등을 내놓으며 리스너들의 호평을 이끈 데 이어 이번 '솔라감성 Part.8'을 통해서는 한층 깊어진 분위기로 '첫사랑 기억조작송' 탄생을 예고해 기대를 모은다.한편, 솔라는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 '솔라감성 Part.8'을 발매한다. 솔라는 이어 내달 17일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 토크 콘서트 '2024 솔라(Solar)'s TALK CONCERT [주제파악]'을 개최하고, 팬들과 밀접히 소통한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr