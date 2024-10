빌리, 상큼하게[TEN포토]

그룹 빌리(Billlie/시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)가 16일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 미니 5집 'appendix: Of All We Have Lost' 발매 쇼케이스에 멋진공연을 펼치고 있다.타이틀곡 ‘기억사탕’은 인디 팝 장르로, 곡 전체를 이끌어가는 시그니처 피아노 프레이즈 위로 그루비한 베이스 라인이 더해진 곡이다. 함께 걸어온 시간 속에 각자가 잠시 내려둔 소중한 기억들을 되새기며, 다시 꿈을 꾸는 이야기.두 번째 타이틀곡인 'trampoline(트램펄린)'은 어린 시절 트램펄린 위에서 하늘에 닿을 듯 높이 뛰던 기억을 떠올리며, 현재 어떠한 힘겨운 일도 다 이겨낼 수 있다는 희망적인 내용.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr