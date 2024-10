사진=플레디스

사랑에 대한 세븐틴의 다양한 정의를 담은 미니 12집 타이틀곡 뮤직비디오가 드디어 베일을 벗었다.세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 민규, 디에잇, 도겸, 승관, 버논, 디노)은 14일 오후 6시 공식 SNS와 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 12집 ‘SPILL THE FEELS’ 타이틀곡 ‘LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)’ 뮤직비디오를 게재했다.뮤직비디오는 ‘What is love?(사랑은 뭘까?)’라는 정한의 질문에 대한 멤버 각자의 답을 보여준다. 수많은 위기 상황에서도 오직 사랑을 향해 직진하는 이들의 모습이 감각적인 영상미로 구현됐다. 어떠한 어려움에도 굴하지 않는 이들의 태도는 “모두가 원해, 사랑 돈 명예. But only want you”라는 가사와 어우러져 곡의 메시지를 선명하게 전한다.영상 곳곳에 등장하는 상징물 역시 사랑을 대하는 세븐틴의 다양한 자세를 보여준다. 소중한 사람을 기다리며 쓴 편지, 위험을 무릅쓰고 남긴 음성 메시지, 변치 않는 마음처럼 영원히 녹지 않는 아이스크림 등 다채로운 오브제가 뮤직비디오에 대한 풍성한 해석을 낳고 있다.이전과 다른 매력의 퍼포먼스 또한 볼거리다. 세븐틴은 여유롭고 힙한 무드의 ‘LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)’ 안무를 통해 한계 없는 소화력을 자랑했다. 이 곡은 지난 12~13일 고양종합운동장 주경기장에서 개최된 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR’ 당시 라이브 퍼포먼스로 최초 공개돼 폭발적인 호응을 얻기도 했다.세븐틴은 오는 17일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 음악 방송에 출연해 신곡 무대를 선보인다. 아울러 컴백 당일 유튜브 ‘채널 십오야’ 라이브 방송과 17일 웹예능 ‘핑계고’ 등 다양한 콘텐츠를 통해서 팬들을 만날 예정이다.월드투어도 계속된다. 세븐틴은 미국 5개 도시에서 10회에 걸쳐 공연을 연 뒤, 일본으로 건너가 돔 투어를 이어간다. 이후에는 아시아 4개 주요 도시에서도 투어를 개최, 전 세계 캐럿(CARAT. 팬덤명)과 잊지 못할 추억을 쌓을 전망이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr