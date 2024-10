가수 케이윌/사진 = 스타쉽

보컬리스트 케이윌의 콘서트가 하루 앞으로 다가왔다.케이윌은 오는 11일부터 13일까지 3일간 이화여자대학교 삼성홀에서 2024 케이윌 소극장 콘서트 ‘올 더 웨이’(All The Way)를 개최한다.콘서트에 앞서 케이윌은 가을 무드가 물씬 풍기는 콘셉트 포토부터 콘서트를 위해 준비하는 연습실 포토까지 공개돼 폭발적인 반응이 잇따르고 있다. 케이윌은 콘셉트 포토를 통해 훈훈하고도 시크한 무드로 가을 남자 분위기를 연출한 가운데 연습실에서는 내추럴한 모습으로 공연 준비에 몰두하고 있는 모습을 공개해 시선을 사로잡았다.케이윌의 소극장 콘서트가 개최되는 가운데, 그간의 무대들을 뛰어넘는 역대급 모습으로 공연을 펼칠 것을 예고해 모두의 이목이 집중되고 있다. 이번 공연에서는 어떤 무대로 눈과 귀를 사로잡을지, 콘서트를 미리 엿볼 수 있는 포인트를 공개했다.# 2년 만에 돌아온 콘서트... 소극장의 묘미케이윌은 지난 2022년 10월에 열린 콘서트 '히어 앤드 나우(HERE AND NOW)' 이후로 약 2년 만에 돌아온다. 케이윌은 기다려온 팬들을 위해 어떤 무대와 명곡들을 들려줄지 기대감을 자아낸다. 케이윌은 이번 소극장 콘서트에서 객석과 거리를 좁혀 숨소리조차도 교감하는 소극장 공연의 묘미를 밀도 있게 그려낼 예정이다.# 가을 감성 터치하는 세트리스트→올 라이브 밴드케이윌은 콘서트 포스터부터 콘셉트 포토까지 가을 분위기를 물씬 풍겼다. 가창력과 명곡, 분위기의 완벽한 삼박자로 '명품 보컬리스트'라는 독보적인 수식어를 불리는 케이윌은 이번 콘서트 또한 올 라이브 밴드로 무대를 꾸민다.케이윌은 오랜만에 팬들 앞에서 서는 만큼 완성도 높은 무대를 위해 밤낮없이 연습에 매진하고 있다는 후문이다. 이번 콘서트를 통해 다양하고 역대급 세트리스트로 한층 더 업그레이드된 무대를 선보이며 '국대급 클래스'의 진가를 증명할 예정이다.# 케이윌 보이스로 말 거는 '호소력 짙은 소통'소극장 공연에서만 맛볼 수 있는 솔직 담백 토크 타임도 준비됐다. 호소력 짙은 보이스로 무대뿐만 아니라 근황까지 팬들과 소통할 예정이다. 또한, 케이윌은 그동안 받은 사랑에 감사함을 담아 직접 콘셉트 기획부터 연출, 세트리스트까지 참여했다.이번 소극장 콘서트를 통해 케이윌은 특유의 호소력 짙은 음색과 풍부한 표현력으로 ’케이윌표 발라드‘를 만들어내며 가을과 어울리는 낭만을 전할 것으로 보인다.한편, 케이윌의 2024 케이윌 소극장 콘서트 ‘올 더 웨이’는 오는 11일부터 13일까지 3일간 이화여자대학교 삼성홀에서 개최한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr