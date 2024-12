사진 제공 = 어트랙트

그룹 피프티피프티가 사랑스러운 크리스마스 선물을 선사했다.걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 16일 오후 1시 SNS를 통해 싱글 'Winter Glow(윈터 글로우)'의 수록곡 'Naughty or Nice(너티 오어 나이스)'의 라이브 클립 뮤직비디오를 공개했다.이번 라이브 클립 영상은 멤버들의 라이브 모습과 함께 장난기 가득한 사랑스러운 매력까지 담겨 있어 팬들을 더욱 설레게 만들었다.크리스마스 파티를 제대로 즐기고 있는 피프티피프티의 모습은 보는 이들에게 훈훈하고 신나는 크리스마스 분위기를 고스란히 전달했다. 여기에 귀를 사로잡는 멤버들의 라이브가 더해져 뜻깊은 크리스마스 선물이 됐다.수록곡 'Naughty or Nice'는 크리스마스 분위기가 느껴지는 재즈 요소가 가미된 팝 스타일 장르의 곡으로 '너는 착한 아이였는지, 나쁜 아이였는지' 묻는 장난스러운 질문을 담은 가사와 피프티피프티의 맑은 음색이 어우러져 글로벌 리스너들로부터 많은 사랑을 받고 있다.피프티피프티는 지난 9일 첫 겨울 시즌송을 담은 싱글 'Winter Glow'를 발매한 뒤 뜨거운 사랑을 받고 있는 가운데 눈 덮인 겨울을 떠올리게 하는 발라드 타이틀곡 'When You Say My Name'(웬 유 세이 마이 네임)과 수록곡 'Naughty or Nice'까지 피프티피프티만의 고퀄리티 음악성을 보여주며 크게 주목 받았다.피프티피프티는 현재 데뷔 후 첫 미국 투어를 통해 현지에서 폭발적인 반응을 얻고 있으며, 현지 시각 기준으로 16일 뉴욕에서의 공연을 끝으로 대단원의 막을 내린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr