/ 사진=에스피케이엔터테인먼트

가수 박기영이 신곡 'Caruso' 2차 MV 티저를 공개했다.박기영은 오늘(8일) 오전 7시 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 25주년 기념 프로젝트 크로스오버 앨범 'The Classic'의 타이틀곡 'Caruso' 2차 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백이 임박했음을 알렸다.공개된 2차 뮤직비디오 티저 속에는 박기영과 유채훈이 신곡 'Caruso'의 파트 일부를 열창하는 모습이 담겨 있어 신곡에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.특히 모두가 인정하는 가창력을 가진 박기영, 유채훈 두 사람이 하이라이트 구간에서 완벽한 호흡으로 짙은 감성을 전달하고 있어 몰입감을 더하고 있다.또한 진지하게 곡을 열창하는 두 사람의 감정 연기와 아련한 눈빛이 짧은 티저 영상에서도 강한 존재감을 드러내고 있어 완곡과 뮤직비디오 본편에 기대감이 커지고 있다.박기영의 크로스오버 앨범 'The Classic'은 지난 2023년부터 선보인 25주년 기념 프로젝트를 마무리하는 마지막 앨범으로 일렉트로닉 앨범 'Magictronica', 베스트 앨범 'Love You More'에 이어 다양한 영역을 오가며 쌓아 올린 그녀의 음악 세계를 느껴볼 수 있을 전망이다.한편, 타이틀곡 'Caruso'를 비롯한 박기영의 25주년 기념 마지막 프로젝트 크로스오버 앨범 'The Classic'은 오는 10월 10일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상해 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr