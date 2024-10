그룹 에이티즈/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 일본 싱글 4집 '버스데이'를 발매했다.2일 에이티즈의 일본 싱글 4집 '버스데이(Birthday)'가 베일을 벗은 가운데, 공식 유튜브 채널을 통해 동명의 타이틀곡 '버스데이' 뮤직비디오가 공개됐다. 타이틀곡 '버스데이'는 어떤 일에도 두려워하지 않고 당당하게 맞서며, 매일을 생일처럼 즐기자는 메시지가 담겼다.공개된 뮤직비디오는 마치 꿈속의 한 장면을 보는 듯한 몽환적인 분위기를 자아내고 있다. 생일을 주제로 한 영상인 만큼, 에이티즈는 생일날 소원을 이뤄주는 정령으로 등장했다. 이어 소원의 분수, 하늘 위 가득한 폭죽, 기묘한 마술쇼, 화려한 파티룸 등 곡의 분위기와 조화를 이루고 있는 공간에서 활약하는 에이티즈가 눈길을 끌었다. 이후 영상 말미에는 에이티즈가 케이크 위 촛불을 연상케 하는 모습으로 나타나 끝까지 시선을 붙들며 뮤직비디오가 종료됐다.앞서 에이티즈는 일본에서 지난 8월 첫 팬미팅 '에이티니스 보야지 : 프롬 에이 투 제트(ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z)'를 개최하여 모든 회차 전석 매진을 기록하며 막강한 현지 인기를 자랑했다. 또한 지난달에는 이번 앨범의 선공개 곡이자 비퍼스트(BE:FIRST)와의 두 번째 컬래버 음원 '로열(Royal)'을 발매한 후 일본 오리콘 '주간 디지털 랭킹(9월 16일 자)' 1위에 등극하며 현지에서 열띤 반응을 이끌어낸 바 있다.현지 팬들의 뜨거운 관심 속 오늘 발매한 신보는 전작 '낫 오케이(NOT OKAY)' 이후 약 7개월 만에 선보이는 일본 싱글 앨범으로, 동명의 타이틀곡 '버스데이'를 포함하여 '로열', '포에버모어(Forevermore)'와 각 트랙의 인스트루멘털(Instrumental) 버전까지 총 6곡이 수록되어 있다.뿐만 아니라 이번 앨범 역시 모든 작사 크레딧에 멤버 홍중, 민기가 이름을 올려 이목이 집중됐다. 에이티즈만의 고유한 음악적 색깔은 물론, 한층 더 업그레이드된 음악 세계를 보여줄 것으로 기대를 모은다.한편, 에이티즈가 2일 발매한 일본 싱글 4집 '버스데이(Birthday)'에는 동명의 타이틀곡을 비롯하여 총 6곡이 수록되어 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr