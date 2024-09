사진=선경 롱게스트 인스타그램 캡처

사진=선경 롱게스트 인스타그램

넷플릭스 오리지널 예능 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁'로 주목받고 있는 '백수저' 선경 롱게스트가 악플 고충을 토로했다.선경 롱게스트는 29일 자신의 인스타그램에 "이 영화 보신 분"이라는 글과 함께 2장의 영화 캡처 사진을 게재했다. 각각의 이미지 옆에는 "자랑스럽게 날 사이버불링하는 악플러들", "신경 쓰는 척하는 나"라고 설명을 달았다. 사이버불링이란 가상공간이라는 사이버와 집단 따돌림을 뜻하는 불링이 합쳐진 말로, 온라인 상에서 특정인을 집단적으로 따돌리거나 괴롭히는 행위를 말한다.선경 롱게스트는 해당 게시물에 "I never thought I would get cyberbullied by Koreans but unfortunately it's happening.. Aigoo(한국인들에게 사이버불링을 당할 거라고는 생각하지도 못했지만 유감스럽게도 그런 일이 일어나고 있다. 아이고)"라고도 적었다.이어진 게시물에서 선경 롱게스트는 자신을 응원하는 메시지를 공개하며 "You are the reason I can stand strong! I couldn't catch all of your messages here, but I want you to know how grateful I am, and your kind words mean so much to me. Thank you all for your love and support! (내가 강할 수 있는 이유는 바로 여러분이다! 당신의 메시지를 모두 들을 수는 없었지만, 내가 여러분에게 얼마나 감사한지, 여러분의 친절한 말이 나에게 얼마나 큰 의미가 있는지 알아주셨으면 한다. 여러분의 사랑과 응원에 모두 감사드린다!)"라며 고마워했다.한국계 미국인 선경 롱게스트는 요리사 겸 유튜버로 활동하고 있다. 미국 서바이벌 요리 경연 대회 '레스토랑 익스프레스'에서 우승을 차지했다. 현재 유튜브 채널 '선경 롱게스트'를 운영하며 221만 명의 구독자를 보유하고 있다.최근 넷플릭스 '흑백요리사'에 '백수저' 계급 셰프 20명 중 한 명으로 출연하고 있다.선경 롱게스트는 조은주, 정지선, 황진선, 최강록과 한 팀이 되어 100인분 요리에 도전한 팀전 편으로 악플 세례를 받고 있다. 해당 회차에서 선경 롱게스트는 최강록과 요리 방법을 두고 이견을 표했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr