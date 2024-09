/사진 = 2NE1 각 멤버 인스타그램

그룹 2NE1이 재결합 콘서트를 열흘 앞두고 여러 인증샷을 공개하며 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.먼저 CL은 "10월 첫째주에 봐"(See you first week of October)라고 적고 근황이 담긴 사진을 공개했다. 사진 속 CL은 물오른 카리스마로 시선을 끌었다. 산다라박은 "안녕 여름, 안녕 가을"(Good bye Summer Hello Autumn)이라고 쓰고 수영장 속 비키니로 글래머 자태를 선보여 팬들의 관심을 사기도 했다. 또, 공민지는 CL과 함께한 연습실 사진을 공개, 기대를 모았다.이중 가장 화제를 모으고 있는 멤버는 박봄이다. 체중 증가를 비롯해 건강 이상설까지 불거졌던 터라, 최근 그의 변화가 도드라지며 팬과 대중의 시선을 사로잡고 있는 것. 박봄은 예전 활동 당시의 모습을 떠올리게 하는 다이어트 성공으로 연일 화제다.2NE1은 오는 10월 4일부터 6일까지 3일에 걸쳐 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL' 콘서트를 연다. 3일 전 회차가 매진됐다고 YG엔터테인먼트가 밝혔다.한편 2NE1은 서울 콘서트를 시작으로 11월 말 일본 고베 월드홀, 12월 초 도쿄 아리아케 아레나로 발걸음을 옮긴다. 아울러 네 멤버는 범위를 보다 넓힌 아시아 투어 일정 공개 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr