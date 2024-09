사진=텐아시아DB

강다니엘이 단단해진 내면의 이야기를 털어놓는다.13일 소속사 에이라(ARA)는 강다니엘의 새 앨범 'ACT'의 트랙리스트를 공개하면서 카운트다운 시계는 열흘 앞으로 다가온 발매일을 가리켰다.앞서 그의 소속사는 지난 11일 "소속 아티스트와 법무법인 리우는 근거 없는 허위 사실 및 악성 루머를 유포해 심각한 명예 훼손을 가한 탈덕수용소를 상대로 2022년 7월 형사 고소를 최초 진행했고, 금일(11일) 1심에서 승소했다"고 전했다.'ACT'는 한층 더 단단해진 내면의 모습을 연극적 요소로 풀어낸 강다니엘의 다섯 번째 미니앨범이다. 과거의 우여곡절, 자신의 여러 모습을 돌아보며 새로운 막을 펼치는 의지와 마음가짐을 각 트랙에 담는다. 타이틀곡 'Electric shock'를 포함해 여섯 트랙 모두 강다니엘이 직접 작사에 참여했다.4번 트랙 'Come Back to Me'는 피처링과 작사에 청하의 이름이 새겨졌다. 그룹 활동 이후 솔로 아티스트로 활약 중인 두 아티스트의 만남이 어떤 시너지를 보여줄지 기대감을 높인다. 6번 트랙 'Betcho Love'는 피지컬 앨범 안에만 수록되는 'CD Only' 표기가 궁금증을 유발한다.'ACT'는 오는 23일 베일을 벗는다. 내달 12~13일에는 단독 콘서트 'ACT'까지 예고됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr