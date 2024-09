/ 사진=박봄 SNS

가수 박봄이 2NE1의 재결합을 앞둔 근황을 공개했다.최근 박봄은 자신의 SNS에 별 다른 멘트 없이 베트남에서 개최될 팬콘서트 포스터 사진을 게재했다. 사진 속에서 박봄은 흑발의 긴 생머리였던 모습과는 달리 새하얀 금발로 변신한 모습으로 시선을 사로잡고 있다. 특히 2NE1의 재결합을 위해 다이어트에 성공한 듯 몰라보게 날렵한 턱선을 자랑하며 확 달라진 모습을 뽐내고 있다.앞서 박봄은 2021년 체중 11kg을 감량하며 다이어트를 성공해 화제를 모았으나, 지난 2022년 필리핀에서 개최한 ‘팝스티벌 2022’ 출연 당시에는 급격하게 살이 찐 모습으로 건강 이상설에 휩싸인 바 있다.한편 박봄이 속한 2NE1은 데뷔 15주년을 기념해 완전체 콘서트를 연다. 이들은 오는 10월 5일부터 6일까지 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL'을 개최한다. 지난 2014년 3월 진행된 '[ALL OR NOTHING] in SEOUL' 이후 10년 6개월 만의 단독 콘서트인 만큼 기대가 쏠리고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr