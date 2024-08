사진=텐아시아DB

가수 하성운이 여름 밤 함께 별 보러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 8월 19일부터 8월 25일까지 '여름 밤, 함께 별 보러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 가져갔다. 하성운은 4월 23일 육군 현역으로 군 복무를 마치고 전역했다. 지난달 17일 오후 6시 새 앨범 'Blessed'를 발매했다. 'Blessed'에는 동명의 타이틀곡 'Blessed'를 비롯해 'I Wanna'(아이 워너), 'All I Need'(올 아이 니드, feat. ERIC of THE BOYZ)', 'I Already Lost You', 'Mystery'(미스터리) 등 총 5곡이 수록됐다. 6월 23에는 팬미팅 '2024 HA SUNG WOON FANMEETING 'HA:NEUL JOURNEY''을 개최하고 팬들과 소통했다.2위는 아스트로 차은우다. 차은우는 LG 트윈스의 홈경기 시구자로 참석했다. 이번 시구는 2017년, 2021년에 이어 3년 만으로 특별한 인연을 이어오고 있다. 지난 6일에는 서울 송파구 올림픽공원 SK 핸드볼경기장에서 '2024 저스트 원 텐 미닛[미스테리 엘리베이터](2024 Just One 10 Minute 'Mystery Elevator')'를 개최했다.3위는 김재환이다. 김재환은 지난달 훈련소에 입소했다. 김재환은 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대 소속으로 국방의 의무를 이행한다. 지난 5월, 김재환은 소속사 웨이크원과 재계약 소식과 함께 입대 소식을 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 시골로 촌캉스 떠나고 싶은 여자 가수는?', '같이 시골로 촌캉스 떠나고 싶은 남자 가수는?', '같이 시골로 촌캉스 떠나고 싶은 남자 트로트 가수는?', '같이 시골로 촌캉스 떠나고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr