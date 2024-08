사진=RBW 제공

RBW엔터테인먼트 소속 보이그룹 원위(ONEWE)가 태양빛에 맞선다.원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 26일과 27일 공식 SNS에 디지털 싱글 'OFF ROAD(오프 로드)'의 단체 및 개인 콘셉트 포토를 차례로 게재했다.원위는 오프로드 차량에 올라선 채 자유로이 포즈를 취하고 있다. 이들은 뜨거운 태양빛에도 절대 지지 않는 와일드한 매력을 자랑한다. 결의에 찬 눈빛으로 카메라를 응시하는 모습에서 다섯 멤버의 꿈과 자유를 향한 열망을 느낄 수 있다.'OFF ROAD'는 원위가 4월 발매한 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY(플래닛 나인 : 아이소트로피)' 이후 약 4개월 만에 선보이는 싱글이다. 지친 일상을 과감히 날려 버리고 거침없이 질주하는 원위의 모습을 파워풀한 보컬과 밴드 사운드로 그려냈다.이번 싱글에는 원위가 데뷔 후 처음으로 해외 작곡진과 협업한 타이틀곡 'OFF ROAD'를 포함 '바다에 적신 햇무리 반지 (Solar Halo Ring)', '유일한 사랑이니까 (A piece of You)' 등 총 3곡이 담긴다. 멤버들 또한 각 트랙의 크레딧에 이름을 올리며 대체불가한 원위만의 음악 세계를 펼친다.원위는 9월 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'OFF ROAD'를 발매한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr