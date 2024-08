사진 =S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 첫 월드 투어 콘서트에 나선다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 26일 정오 공식 채널을 통해 첫 번째 월드 투어 'KISS ROAD'의 스폿 비디오를 공개했다. 스폿 비디오에서는 지난해 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 본격적인 상승세를 알렸던 각종 시상식 퍼포먼스 영상이 담겼고 이와 함께 월드 투어 소식을 전했다.이들은 오는 10월 26일 서울을 시작으로 미국 미니애폴리스, 시카고, 토론토, 몬트리올, 보스턴, 실버스프링, 뉴욕, 애틀랜타, 휴스턴, 댈러스, 샌안토니오, 피닉스, 로스엔젤레스, 라스베이거스, 애너하임, 샌프란시스코, 시애틀, 캐나다 밴쿠버 등 약 20개 도시를 순회한다.'KISS ROAD'는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 데뷔 후 진행하는 첫 해외 투어로 데뷔 1년 만에 대세 걸그룹으로 떠오른 이들의 다채로운 매력을 느낄 수 있을 예정이다. 팀의 강점인 탄탄한 라이브와 퍼포먼스는 물론 화려한 무대 구성과 세트리스트로 전 세계 팬들에게 즐거움을 주기 위해 심혈을 기울이고 있는 것으로 알려졌다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 첫 해외 투어 'KISS ROAD'의 자세한 소식은 추후 공식 채널을 통해 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr