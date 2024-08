배우 최진혁 포스터/사진 = 애닉이엔티

배우 최진혁이 아시아투어를 개최하고 글로벌 팬들을 만난다.최진혁은 오는 10월 12일과 14일 양일간 일본 도쿄와 오사카를 시작으로 2024 최진혁 팬-콘 투어 인 아시아 ‘데이 앤 나잇’(CHOI JIN HYUK FAN-CON TOUR IN ASIA ‘DAY AND NIGHT’)을 열고 대만 타이베이, 필리핀 마닐라, 베트남 호치민, 인도네시아 자카르타, 태국 방콕, 홍콩 총7개국에서 현지 팬들을 만난다.23일 공개된 포스터에는 신비롭고 몽환적인 분위기가 더해진 최진혁의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 올해로 데뷔 18주년을 맞이한 최진혁은 아시아투어를 통해 팬들에게 고마운 마음을 전하기 위해 팬콘서트 기획부터 구성, 연출 등 전반에 참여하며 애정을 쏟고 있다는 후문이다.앞서 ‘상속자들’, ‘구가의 서’, ‘운명처럼 널 사랑해’, ‘마성의 기쁨’, ’터널’ 등으로 두터운 해외 팬층을 보유한 최진혁은 이번 아시아투어를 통해 ‘낮과 밤이 다른 그녀’ 흥행 열기를 정점으로 끌어올릴 예정이다.최진혁이 액션, 멜로, 코미디를 자유자재로 오가며 매력 남주로 활약한 JTBC ‘낮과 밤이 다른 그녀’ 최종회 시청률은 11.7%(닐슨코리아, 전국 유로가구 기준)를 기록하며 10%를 돌파할 뿐 아니라 7월 2주 차 기준 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV(비영어) 부문에서는 190만 시청수, 1640만 시청 시간으로 3위를 기록, 총 28개국에서 TOP 10에 오르며 4주 연속 글로벌 순위 진입하며 글로벌한 인기를 증명한 바 있다.한편, 최진혁 팬-콘서트 ‘DAY AND NIGHT’은 10월 12일 도쿄를 시작으로 10월 14일 오사카, 10월 26일 타이페이, 11월 9일 마닐라, 11월 16일 호치민, 11월 23일 자카르타에서 진행되며, 방콕과 홍콩 추후 일정은 소속사 SNS를 통해 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr