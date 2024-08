사진=텐아시아DB

데뷔 후 2번의 공개 연애 경험 있는 전현무가 잠수 이별보다 환승 이별이 낫다고 답했다.지난 15일 방송된 ENA 오리지널 예능 '현무카세' 6회에서는 채정안과 오나라가 게스트로 출연했다. 전현무와 김지석까지 네 사람은 '19금 토크'와 연예인들의 연애 토크를 대방출해 대환장 케미스트리를 자랑했다.채정안은 "요즘 친구들이 하는 '연애 논쟁'을 해보자"고 제안했다. "내 애인을 터치하면서 웃는 친구, 애인 잘못 VS 친구 잘못?"이라는 이슈를 던졌다. 김지석은 "내 여자친구를 왜 만져? 웃기면 박수를 쳐. 난 너무 불쾌해"라고 말했다. 반면 전현무는 "난 여자친구가 어떤 반응을 보이는지 볼 것 같다"고 밝혔다.김지석은 "전 애인과 친구가 될 수 있다 VS 없다?"라고 질문했다. 전현무는 "난 옛 여친의 결혼식 사회도 해줬다. 그게 온&오프가 깔끔한 거라고 생각한다. 감정이 없으니까"라고 쿨한 면모를 보였다.전현무는 "환승 이별 VS 잠수 이별?"이라는 주제를 던졌고, 채정안은 "난 환승이 낫다. 이유를 알고 상처를 정확히 받으니까"라고 말했고, 전현무는 "나도 그렇다. 환승은 이유를 알지만, 잠수는 너무 괴로워"라고 맞장구쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr