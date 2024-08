사진=이정재 SNS

배우 이정재가 명품 선물을 자랑했다.이정재는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "Thank you for gucci"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에서 이정재는 머리부터 발끝까지 해외 명품 브랜드 G사 제품을 착용한 채 환한 미소를 짓고 있다.오는 12월 26일 넷플릭스 시리즈 '오징어게임2'로 돌아오는 이정재는 지난 6월 5일 공개된 디즈니+ 시리즈 '애콜라이트'에 제다이마스터 솔로 출연한 바 있다.또한 이정재는 지난 6월, 서울 강남구 청담동에 위치한 지하 2층에서 지상 6층 규모의 빌딩을 개인 회사 베나픽처스 명의로 220억원에 매입해 화제가 됐다. 지난 2020년에는 배우 정우성과 공동명의로 청담동에 330억원짜리 빌딩을 매입, 이로써 그는 총 매입가 550억원의 건물주가 됐다.한편 이정재는 김동래 래몽래인 대표와 법적 분쟁을 벌이고 있다. 래몽래인은 드라마 '성균관 스캔들' '재벌집 막내아들' 등의 작품을 제작한 회사인데, 김 대표는 지난 6월, 이정재와 박인규 전 위지윅스스튜디오 대표를 특정경제범죄법상 사기 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr