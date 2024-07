사진= 그룹 트와이스 모모 인스타그램

그룹 트와이스의 모모가 매혹적인 글래머 몸매를 뽐냈다.지난 16일 모모는 "오사카"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에서 모모는 다른 트와이스 멤버 채영과 얼굴을 맞대고 치명적인 눈빛을 보내는 가 하면, 다른 사진에서는 다른 멤버들과 단체 사진을 찍고 있는 모습이다.특히, 개인 사진 속 모모는 화려한 보석이 가득 달린 검정 민소매 상의를 입고서 한 손으로 브이를 그리며 요염한 자태를 뽐내고 있다.모모는 해당 사진들에서 과거의 앳된 소녀 이미지에서 벗어나 성숙미를 내뿜고 있다. 또한, 쇄골이 드러나는 민소매 옷으로 드러난 육감적 몸매가 시선을 사로잡는다.대중은 그의 모습에 "사랑한다. 모모는 나의 인생이다", "너무 아름답다"며 호평을 보냈다.한편 모모가 속해 있는 트와이스는 13~14일 양일간 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 단독 콘서트를 개최하고 다섯 번째 월드투어 일환 일본 추가 공연 '레디 투 비' 인 재팬 스페셜(TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL)의 포문을 열었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr