가수 박정현/사진제공=본부엔터테인먼트

가수 박정현이 약 1년만에 여름 감성을 담은 신곡과 소극장 콘서트로 돌아온다.박정현은 11일 오후 6시 새 EP 'Stay With Me'(스테이 윗 미)를 발매한다. 이어 11일부터 14일까지 백암아트홀에서 소극장 콘서트 '이음'을 개최하고 팬들을 만난다.박정현의 새 앨범 'Stay With Me'는 지난 해 선보인 데뷔 25주년 앨범 'The Bridge' 이후 약 1년만에 발매하는 새로운 작품이다. 만남, 설렘, 떠남, 여름밤, 드라이브 등 여름을 주제로한 음악으로 가득 채워졌으며 아티스트의 많은 고민과 준비, 새로운 시도로 가득 차 있다.타이틀곡은 '우리 걸을까'로, 희망차고 밝은 멜로디와 보이스로 잘 알려진 Sam Ock(샘 옥)의 곡이다. 만남의 설렘과 즐거움을 달달하게 표현한 노래로, 박정현만의 느낌을 잘 살린 영어 버전으로도 공개된다.또 다른 수록곡 'Run to You'(런 투 유)는 '롱디커플'의 상황을 듀엣으로 표현 곡으로, 여러 아티스트와 협업하며 화제를 모았던 실력파 R&B 보컬리스트 Xydo(시도)가 피처링으로 참여했다.박정현은 새 앨범에 이어 팬들과 더욱 가깝게 호흡할 수 있는 소극장 콘서트 '이음'도 진행한다. 최근 공식 유튜브 채널과 인스타그램 계정을 개설하며 팬들과 친근하게 소통하고 있는 박정현은 이번 소극장 콘서트 역시 팬들에게 한걸음 더 다가갈 수 있도록 준비했다.박정현의 소극장 콘서트 '이음'은 지난 5월 티켓 오픈 직후 4회 전석 매진을 기록했다.박정현은 11일 오후 6시 새 EP 'Stay With Me'를 전 음원사이트를 통해 발매한다. 이어 11일부터 14일까지 백암아트홀에서 소극장 콘서트 '이음'을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr