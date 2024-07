[사진 제공 : 나무엑터스]

배우 박은빈의 공연 노트가 또 한 장 새롭게 채워진다.박은빈은 2024년 9월 7일 오후 6시 세종대학교 대양홀에서 ‘박은빈 OFFICIAL FANCLUB ‘BINGO’ 2nd FAN PARTY <은빈노트: BINGO-ON>’(박은빈 오피셜 팬클럽 ‘빙고’ 두 번째 팬파티 <은빈노트: 빙고-온>)을 개최하고 가을에 팬들을 만난다.‘박은빈 OFFICIAL FANCLUB ‘BINGO’ 2nd FAN PARTY <은빈노트: BINGO-ON>’은 작년 4월 공식 팬클럽 ‘빙고(BINGO)’ 1기와 처음으로 마주하는 자리였던 ‘박은빈 OFFICIAL FANCLUB ‘BINGO’ 1st FAN PARTY <은빈노트: HI BINGO>’에 이어 지난 6월 모집한 빙고 2기와 만나는 팬 파티다. 부제인 ‘은빈노트: BINGO-ON’은 ‘빙고들의 스위치가 ‘ON’(온), 켜짐과 동시에 팬들과 박은빈이 함께 하는 반짝이는 시간이 시작된다’는 뜻을 담고 있어 그 의미를 더한다.함께 공개된 포스터 속 박은빈의 장난꾸러기 같은 표정과 다채로운 포즈는 여행을 떠나는 설렘과 기분 좋은 에너지가 고스란히 전해져 이목을 모은다. 또한, 콜라주 형식으로 구성된 폴라로이드와 필름 사진은 그와 팬들이 소중한 추억을 쌓게 될 것임을 연상케 해 빙고 2기와 같이 보낼 특별한 여정에 대한 궁금증과 기대감을 높인다.소속사 나무엑터스는 “박은빈이 빙고 2기에게 다양한 모습을 선보이기 위해 바쁜 일정 속에서 열심히 준비 중이다. 박은빈의 생일이 있는 9월에 열리는 만큼, 참석한 모든 사람들에게 선물 같은 하루가 되길 바란다”라고 전했다.한편, ‘박은빈 OFFICIAL FANCLUB ‘BINGO’ 2nd FAN PARTY <은빈노트: BINGO-ON>’의 티켓 예매는 인터파크에서 진행되며, 오는 7월 15일과 16일에는 팬클럽을 대상으로 한 선예매가, 17일에는 일반 예매가 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr