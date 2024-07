사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 내추럴한 분위기를 표현한 단체 및 유닛 티저를 공개하고 컴백 주목도를 높였다.스트레이 키즈는 오는 19일 새 미니 앨범 'ATE'(에이트)와 타이틀곡 'Chk Chk Boom'(칙칙붐)을 발매한다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 신보 티징 콘텐츠를 순차 공개하고 열기를 달구고 있다. 쿨 앤 시크, 폭발적 강렬함 등 다채로운 비주얼 포토로 컴백 기대감을 더하고 있는 스트레이 키즈가 3일 오후 키치한 매력이 깃든 새 이미지를 선보였다.티저 속 여덟 멤버는 모래가 가득한 수영장에 자리해 시선을 붙잡았다. 물기 없이 선인장이 높게 자라난 곳에서 특유의 여유롭고 편안한 모습으로 생기를 불어넣으며 보는 이들의 호기심을 자극했다. 컬러감이 돋보이는 패션 아이템을 완벽 소화했고 키치한 느낌의 일러스트를 더해 스트레이 키즈만의 에너지를 완성했다.2024년 첫 컴백작 'ATE'에는 타이틀곡 'Chk Chk Boom'을 비롯해 'MOUNTAINS'(마운틴스), 'JJAM'(쨈), 'I Like It'(아이 라이크 잇), 'Runners'(러너스), '또 다시 밤', 'Stray Kids', 'Chk Chk Boom (Festival Ver.)'(칙칙붐 (페스티벌 버전))까지 총 8곡이 수록된다. 이번 역시 평범하지 않은 이름의 타이틀곡을 필두로 음악팬들의 취향을 사로잡을 특급 뮤직 테이스트를 선사한다.이들은 2022년 3월 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)를 시작으로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 4연속 1위 달성, 2023년 11월 미니 앨범 '樂-STAR'(락스타) 타이틀곡 '락 (樂)'과 올해 5월 디지털 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'(루즈 마이 브레스)로 빌보드 '핫 100' 차트 2연속 진입을 달성했다.특히 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에 이름을 올리고 월드와이드 인기를 입증했다.신작 'ATE'와 타이틀곡 'Chk Chk Boom'은 올여름 국내외 음악 시장을 씹어 먹을 기세를 나타내는 작품으로 멤버들은 활발한 활동을 펼치고 '글로벌 탑 아티스트' 입지를 더욱 단단히 할 전망이다.스트레이 키즈는 오는 19일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 미니 앨범 'ATE'와 타이틀곡 'Chk Chk Boom'을 정식 발매하며, 이와 함께 오는 12일(이하 각 현지시간) 이탈리아 밀라노 'I-Days'(아이 데이즈), 14일 영국 런던 'BST Hyde Park'(브리티시 서머 타임 하이드 파크), 내달 2일 미국 시카고 'Lollapalooza Chicago'(롤라팔루자 시카고)에 헤드라이너로 출격한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr