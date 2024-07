텐아시아 DB

'My name is 가브리엘'이 3회 만에 편성을 변경한다.JTBC 예능프로그램 'My name is 가브리엘'은 오는 5일부터 매주 금요일 오후 10시 30분 방송된다. 당초 매주 금요일 오후 8시 50분으로 편성됐으나, 방송 3회 만에 시간대를 변경하게 된 것.'가브리엘'이 방송 시간을 옮기며 나영석 PD가 연출하는 '서진이네2'와 정면승부는 피하게 됐다. '서진이네2'는 매주 금요일 오후 8시 40분에 방송된다.첫 시청률 경쟁 당시 '서진이네2'가 '가브리엘'을 앞섰다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난달 28일 첫 방송된 '서진이네2'는 시청률 6.9%(이하 전국기준)를 기록했다. 같은 날 방송된 '가브리엘' 2회는 1.1%에 머물렀다. 이는 '가브리엘' 1회 방송에서 기록한 1.5%보다 소폭 하락한 수치기도 하다.‘가브리엘’의 시간대가 변경된 가운데, 이번주 방송에서는 두 프로그램 모두 시청률 상승을 보일 수 있을지 기대가 모인다.한편 ‘가브리엘’은 아무도 나를 모르는 곳에서 세계 80억 인구 중 한 명의 이름으로 72시간 동안 실제 그 사람의 삶을 살아가는 관찰 리얼리티 예능이다. 코미디언 박명수, 배우 박보검, 지창욱, 염혜란, 덱스, 댄서 가비 등이 출연한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr