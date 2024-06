사진제공=빌리언스

남우현이 리스너 감성 저격에 나선다.남우현은 24일 0시 공식 SNS 채널을 통해 라이브 앨범 ‘눈부셨다 : The Special Present For WHITREE (식목일 3 Live Ver.)(눈부셨다 : 더 스페셜 프레젠트 포 화이트리)’의 타이틀곡 ‘눈부셨다’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저는 테이프를 만지며 과거를 추억하듯 미소를 띤 남우현의 모습으로 시작됐다. 이어 교복을 입은 커플의 달달하면서도 풋풋한 데이트 장면들이 펼쳐졌고, 저마다의 과거 첫사랑에 대한 기억을 소환했다.또한 청량한 비주얼로 곡의 하이라이트를 열창한 남우현은 가슴이 뻥 뚫리는 ‘사이다 고음’을 선사해 눈길을 끌었다. 특히 ‘또다시 쓰여질 끝없는 이야기야 / 어렸던 너와 나의 빛바랬던 기억 / 눈부셨다’ 등의 진정성이 녹아든 가삿말에 남우현의 감성 보이스가 더해져 완곡에 대한 궁금증을 끌어올렸다.‘눈부셨다 : The Special Present For WHITREE (식목일 3 Live Ver.)’의 타이틀곡 ‘눈부셨다’는 팬들과의 스토리를 남우현이 직접 쓴 가사로 담아낸 선물 같은 곡이다. 여기에 남우현의 보컬을 돋보이게 만드는 스트링 사운드가 어우러져 듣는 이들에게 깊은 몰입감을 선사할 전망이다.신곡 ‘눈부셨다’와 콘서트 라이브 음원 10곡이 수록된 앨범으로 그 어느 때보다 진한 감동과 여운을 예고한 남우현. 14년 차 싱어송라이터의 역량을 기대하게 만든 이번 신보로 팬들과 또 하나의 행복한 추억을 써 내려갈 그의 컴백에 관심이 모인다.남우현의 라이브 앨범 ‘눈부셨다 : The Special Present For WHITREE (식목일 3 Live Ver.)’는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr