사진=박보검 SNS

배우 박보검이 JTBC 예능 프로그램 'My name is 가브리엘' 공개를 앞두고 설레는 마음을 나타냈다.20일 박보검은 자신의 인스타그램에 "#Mynameis가브리엘"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 박보검은 펀칭 니트에 스트라이프 팬츠를 착용하고 있다. 다. 그는 이너가 비치는 아이템을 걸쳐 섹시하면서도 캐주얼한 비주얼을 뽐내고 있다.박보검은 주머니에 두 손을 넣은 채 카메라를 응시하고 있다. 사진을 본 누리꾼은 "'가브리엘' 빨리 보고 싶다", "어깨 넓다", "소년미 장난 아니다" 등 댓글을 달았다. 배우 진태현 또한 "본방송 사수 하기 위해 TV 앞에 앉아 있을게 보검아"라고 반응했다.박보검이 출연하는 JTBC 예능 프로그램 'My name is 가브리엘'은 오는 21일 오후에 첫 방송 한다. 아무도 나를 모르는 곳에서 세계 80억 인구 중 한 명의 이름으로 72시간 동안 '실제 그 사람의 삶'을 살아가는 프로그램으로 김태호 PD의 신작이다.그는 지난 5일 개봉한 '원더랜드'를 통해 수지와 호흡을 맞췄다. JTBC '굿보이', 넷플릭스 '폭싹 속았수다' 출연을 확정해 다양한 모습으로 팬들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr