사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 솔로 활동으로 미국 빌보드 차트를 장악했다.18일(현지시각) 미국의 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 정국이 지난 7일 발표한 디지털 싱글 'Never Let Go'(네버 렛 고)는 메인 송차트 '핫 100'에 97위로 진입했다. 이로써 정국은 솔로곡으로만 통산 7번째 이 차트에 입성했고, K팝 솔로 가수 최다 곡 '핫 100' 차트인 기록을 자체 경신했다. 또한 'Never Let Go'는 '디지털 송 세일즈' 3위, '글로벌(미국 제외) 12위, '글로벌 200' 20위에 이름을 올렸다.진이 지난 2021년 본인의 생일, 12월 4일을 기념하여 공개한 자작곡 '슈퍼참치'는 '월드 디지털 송 세일즈'에 1위로 재진입했다. '슈퍼참치'가 이 차트에 이름을 올린 것은 무려 1년 7개월 만이다. 진은 전역 이튿날인 지난 13일 열린 '2024 FESTA'의 오프라인 행사를 통해 팬들과 직접 만났고, 그 자리에서 '슈퍼참치' 무대를 선보여 관객들의 큰 호응을 받았다.앨범 차트에서도 방탄소년단의 활약이 돋보인다. '월드 앨범'에서는 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 'Proof'(프루프)가 105주, 지민의 솔로 앨범 'FACE'(페이스)가 58주 차트인을 이어갔다. RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스, 롱 펄슨)은 '톱 커런트 앨범' 14위, '톱 세일즈 앨범' 15위에 랭크됐다.'글로벌 200' 차트에는 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'(세븐)이 49위, 'GOLDEN'(골든)의 타이틀곡 'Standing Next to You'가 117위에 올라 전주 대비 일제히 반등했다. 또한, 동일 차트에 지민의 솔로 앨범 타이틀곡 'Like Crazy'가 194위로 재진입했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr