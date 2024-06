걸그룹 새로운 학교의 리더즈(ATARASHII GAKKO!)가 'FIRST EVER EUROPE AND ASIA HEADLINE TOUR' 한국 내한 공연 일정 차 18일 오후 인천국제공항을 통해 일본에서 입국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr