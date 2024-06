사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 민규, 디에잇, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 일본 레코드협회가 수여하는 '더블 플래티넘' 인증을 추가했다.10일 일본 레코드협회에 따르면 세븐틴의 베스트 앨범 '17 IS RIGHT HERE'(17 이즈 라이트 히어)가 5월 기준 누적 출하량 50만 장을 넘겨 골드 디스크 '더블 플래티넘' 인증을 받았다.일본 레코드협회는 매월 음반 누적 출하량 기준으로 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상) 등을 구분해 골드 디스크 인증을 준다. 세븐틴이 일본 레코드협회의 골드 디스크 인증을 받은 것은 이번이 20번째로, 이 중 더블 플래티넘 이상의 인증이 11개다.'17 IS RIGHT HERE'는 최근 발표된 빌보드 재팬 '2024년 상반기 차트'의 '핫 앨범'(Hot Albums)와 '톱 앨범 세일즈'(Top Album Sales) 부문에서 모두 2위를 차지하기도 했다. 이는 각 차트 내 K팝 앨범 최고 순위다.세븐틴의 뜨거운 인기는 오프라인에서도 확인 가능하다. 이들은 지난 5월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이와 가나가와 닛산 스타디움에서 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN'(세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 재팬)을 개최해 25만 4000여 명의 관객을 동원했다. 공연과 더불어 오사카와 요코하마에서 펼쳐진 'SEVENTEEN 'FOLLOW’ THE CITY'에는 40여 곳에 달하는 기업과 단체가 참여해 막대한 경제효과를 내기도 했다.세븐틴은 오는 16일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 개최되는 '2024 위버스콘 페스티벌'에 출연해 팬들을 만난다. 오는 17일에는 정한X원우가 싱글 1집 'THIS MAN'(디스 맨)을 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr