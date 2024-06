NCT 드림, 일본 첫 돔투어 전석 매진→23만5000명과 호흡

NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 일본 첫 돔투어를 성공적으로 마무리했다.NCT DREAM은 6월 2일 반테린 돔 나고야에서 열린 ‘2024 NCT DREAM WORLD TOUR in JAPAN’(2024 엔시티 드림 월드 투어 <더 드림 쇼 3 : 드림 이스케이프> 인 재팬)을 끝으로 일본 첫 돔투어의 화려한 막을 내렸다.특히 NCT DREAM은 오사카, 도쿄, 나고야 등 일본 3개 도시에서 5회에 걸쳐 첫 돔투어를 펼쳤으며, 전 공연 전석 매진으로 총 23만 5천 관객을 동원해 현지에서의 탄탄한 인기와 막강한 파워를 다시 한번 실감케 했다.뜨거운 함성 속에 등장한 NCT DREAM은 ‘Smoothie’, ‘ISTJ’, ‘Candy’, ‘We Go Up’, ‘GO’ 등 다양한 매력의 히트곡 퍼레이드는 물론, ‘BOX’, ‘119’, ‘SOS’, ‘Skateboard’ 등 압도적인 퍼포먼스와 멤버들의 열정적인 에너지를 만끽할 수 있는 무대로 공연장의 열기를 한껏 끌어올렸다.NCT DREAM은 6월 5일 발표하는 일본 두 번째 싱글의 타이틀 곡 ‘Moonlight’ 무대를 비롯해 밴드 편곡이 경쾌한 ‘Dream Run’, ‘Better Than Gold’, ‘Fireflies’, 웅장하고 벅찬 감동이 느껴지는 ‘Broken Melodies’, ‘Hello Future’까지 한순간도 눈을 뗄 수 없는 풍성하고 화려한 무대로 관객들을 매료시켰다.관객들 역시 NCT DREAM과 하나되어 축제 분위기를 만끽, 열렬한 떼창과 펄 네오 샴페인 빛의 물결을 만들며 화답했으며, 오는 6일 생일을 맞이하는 멤버 해찬을 위한 깜짝 파티도 진행, 다같이 한국어로 생일 축하 노래를 부르는 특별한 이벤트도 펼쳤다.첫 돔투어를 마친 NCT DREAM은 “첫 돔투어를 멋지게 마칠 수 있는 데 가장 큰 역할을 한 건 무조건 시즈니(팬덤 별칭)다. 정말 감사드린다. 매 공연마다 객석을 가득 채워 주시고, 큰 함성과 응원 보내주셔서 오히려 저희가 더 기운을 받는다. NCT DREAM은 이제 시작이니까 다음에는 지금보다 더 단단해지고, 더 멋지게 돌아오겠다. 금방 돌아올 테니 조금만 기다려 달라”라는 소감을 전하며 또 다른 추억을 만들어갈 것을 기약했다.한편, NCT DREAM은 6월 5일 일본 두 번째 싱글 ‘Moonlight’를 발표한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr